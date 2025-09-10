Macedonia del Nord-Italia, moviola: follia da rosso sotto gli occhi di Pandev, manca un rigore

La prova dell’arbitro Nuza nella gara per le qualificazioni agli Europei Under 21 analizzata ai raggi X, il fischietto kosovaro ne ha ammoniti quattro

Genc Nuza, la scelta dell’Uefa per Macedonia-Italia, ha 36 anni ed è nato a Pristina, in Kosovo. Internazionale dal 2017, in questa stagione ha già diretto due gare di qualificazione alla Conference League e nel 2018 è stato eletto miglior arbitro kosovaro. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Le due nazionali non si erano mai incontrate a livello di Under 21.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistent Berisha e Osmani con Ajeti IV uomo, l’arbitro ha ammonito Palestra, Djekov, Pisilli, Marianucci. Espulso per doppia ammonizione al 25’ Moruzzi

Macedonia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sotto gli occhi dell’ex Inter, Lazio e Napoli Goran Pandev, presente in tribuna allo Stadion Milosevski, il primo giallo arriva al 17′: sbaglia un appoggio Moruzzi regalando il pallone agli avversari, Danev lo salta e il terzino lo trattiene. Per l’arbitro è ammonizione. Al 25′ la frittata: sempre Moruzzi su un rinvio del portiere avversario si fa anticipare da Gashtarov che invola verso la porta, rallenta e si fa tamponare da dietro dal terzino. L’arbitro estrae il secondo cartellino e l’Italia resta in 10. Prima del riposo viene ammonito anche Palestra.

Al 56′ fortissime proteste dei macedoni che chiedono un rigore per un presunto fallo di mano di Idrissi: urla in campo e dai tifosi, ma per l’arbitro non c’è niente. Al 65′ Djekov entra male su Pisilli e viene ammonito. All’80’ ammonito Pisilli per una trattenuta vistosa ai danni di Dailoski nella metà campo avversaria. Al 90′ Marianucci entra in ritardo su Hamza e prende il giallo. Dopo 3′ di recupero finisce 1-0 per l’Italia.