Macedonia-Italia U.21: orari, formazioni, dove vederla in tv

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Montenegro, prosegue il cammino dell’Italia U21 nelle Qualificazioni agli Europei di categoria che si giocheranno nel 2027 tra Albania e Serbia. I ragazzi di Baldini sfideranno la Macedonia del Nord, gara in programma martedì 9 settembre, allo stadio Petar Milosevski di Bitola: la sfida, valida per la seconda giornata del gruppo E, avrà fischio d’inizio alle 18:15. Proprio i macedoni, nella prima uscita, sono usciti sconfitti da un netto 3-0 dalla sfida contro i pari età della Polonia.
- Le probabili formazioni di Macedonia-Italia U21
- Dove vedere Macedonia-Italia U21 in diretta tv e streaming
- L'arbitro del match
Le probabili formazioni di Macedonia-Italia U21
Secondo impegno per la Nazionale Under 21, che si presenta in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mascardi, protetto da una difesa a quattro formata da Palestra e Idrissi sulle corsie esterne, con Marianucci e Chiarodia schierati al centro. In mediana spazio al trio composto da Pisilli, Lipani e Ndour, chiamati a garantire equilibrio e intensità sia in fase di interdizione sia nella costruzione del gioco. In avanti, spazipo al tridente offensivo con Fini, Koleosho e Raimondo.
La Macedonia del Nord di Stanic potrebbe rispondere con un 3-5-2. In porta spazio a Djekov, protetto dal terzetto difensivo formato da Dailoski, Meliqui e Dzhekov. A centrocampo folto presidio con cinque uomini: sulle corsie agiranno Stojanov e Danev, mentre in mezzo toccherà ad Angelov, Zendelovski e Hamza gestire il traffico centrale. In attacco, la coppia composta da Trajikov e Gastarov sarà il punto di riferimento offensivo.
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct. Baldini.
MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (3-5-2): Djekov; Dailoski, Meliqui, Dzhekov; Stojanov, Angelov, Zendelovski, Hamza, Danev; Trajikov, Gastarov. All. Stanikj.
Dove vedere Macedonia-Italia U21 in diretta tv e streaming
Macedonia–Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Il match sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, l’app ufficiale scaricabile da App Store e Play Store. Di seguito, tutte le informazioni.
- Partita Qualificazioni Europei 2027 Under 21: Macedonia del Nord-Italia
- Data e orario: martedì 9 settembre ore 18:15
- Diretta tv: Rai 2
- Diretta streaming: RaiPlay
L’arbitro del match
A dirigere la sfida tra Macedonia del Nord Under 21 e Italia Under 21 sarà una terna tutta kosovara. Il direttore di gara designato è Genc Nuza, affiancato dagli assistenti Fatlum Berisha e Hekuran Osmani. Il ruolo di quarto ufficiale è stato invece affidato a Mentor Ajeti.