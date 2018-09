Federico Macheda torna all'estero per provare a rilanciarsi: va in Grecia.

L'ex attaccante del Manchester United ha trovato l'accordo con il Panathinaikos e ha sottoscritto un contratto triennale con i verdi di Atene.

Macheda, oggi ventisette anni e reduce dall'esperienza di Novara, in Gran Bretagna ha giocato anche con QPR, Doncaster, Birmingham City, Cardiff City e Nottingham Forest. Per lui anche un'avventura in Germania allo Stoccarda.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 21:50