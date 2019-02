Macheda: "Sogno la Lazio"

L'attaccante del Panathinaikos Federico Macheda manda un messaggio alla Lazio: "Un giorno mi piacerebbe molto giocare nella Lazio. Oggi sto bene qui, ci tengo a fare bene, ma sono stato sempre un tifoso laziale, andavo allo stadio anche da bambino. Se dovesse succedere ne sarei onorato", sono le sue parole a cittaceleste.it.

La sua avventura in Grecia sta andando bene: 7 le reti in 18 partite tra campionato e coppe. "Sto veramente bene. La città è bellissima, la piazza è importante. Mi sento importante, la società mi ha dato fiducia e importanza".

Dove può arrivare la Lazio quest'anno: "La Coppa Italia è alla portata. Se riuscisse a battere il Milan la finale è decisamente più abbordabile rispetto agli scorsi anni. La Coppa Italia rimane un trofeo importante. In Europa, invece, non è facile: la prossima sfida sarà davvero difficile. La Lazio comunque ha degli ottimi giocatori e può giocarsela con chiunque. Non è impossibile, se la può giocare. Per il quarto posto, se la giocheranno Lazio, Roma e Milan, che sono le squadre più apprezzate. Io spero che quest’anno tocchi alla Lazio".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 19:25