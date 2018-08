Machis: "Contento di essere all'Udinese"

(ANSA) – UDINE, 22 AGO – “Sono contento di essere arrivato in questo club, voglio mettermi a disposizione della squadra per raggiungere grandi obiettivi in questa stagione”. Lo ha dichiarato l’attaccante venezuelano Darwin Machis, presentato ufficialmente oggi dall’Udinese dopo essere stato acquistato dal club spagnolo del Granada. “L’allenatore mi conosceva già dalla Spagna e questo mi dà una maggiore tranquillità, ma voglio dimostrare a lui, al club e ai compagni che posso dare molto”, ha aggiunto.

Già schierato nell’11 titolare all’esordio contro il Parma, si dice “contento di aver dimostrato nella preparazione di poter essere titolare e voglio continuare a lavorare per continuare a esserlo in tutte le partite”.

Cresciuto con il brasiliano Ronaldo come idolo, svela un obiettivo per la prossima stagione: “spero di essere un giocatore importante e una delle rivelazioni di questa serie A”.

VIRGILIO SPORT | 22-08-2018 14:07