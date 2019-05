Secondo quanto riporta bolognabasket.org, la Virtus Bologna e Milan Macvan sarebbero vicinissimi ad un accordo che li legherebbe per i prossimi due anni.

Macvan, stando a quanto riferito dal portale felsineo, vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all’Olimpia Milano anche per motivi familiari e lasciare dunque il Bayern Monaco. Il classe 1989, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, è stato agli ordini di Djordjevic tanto in Baviera quanto in nazionale.



SPORTAL.IT | 28-05-2019 19:56