Madagascar come l'Heysel, tragedia allo stadio

Sono passati trentatre anni dalla tragedia dello stadio Heysel quando, il 29 maggio 1985, 39 persone morirono nella calca creatasi all'interno dell'impianto prima della finale di Coppa dei Campioni tra il Liverpool e la Juventus, che si sarebbe poi imposta per 1-0 conquistando il trofeo per la prima volta nella propria storia. Eppure, da quel giorno, le tragedie negli stadi si sono ciclicamente ripetute. Questa volta la sciagura è avvenuta in Madagascar, dove la dinamica dei fatti successi prima della gara tra la nazionale di casa e il Senegal, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019, ricordano in tutto e per tutti le drammatiche sequenze di quanto accadde in Belgio.

Tutto è partito dalla calca creatasi all'ingresso dello stadio di Mahamasima, ad Antananarivo, la capitale del Madagascar, già ore prima l’inizio della partita, fissato per le 14.30 italiane. Testimoni hanno riferito di migliaia di tifosi ammassati fuori dallo stadio addirittura dalle prime ore del mattino: a spalti già gremiti, però, chi è rimasto fuori ha iniziato a spingere, provocando lo schiacciamento di chi stava davanti. Il bilancio, purtroppo in aumento, è di una vittima accertata e di 40 feriti. La partita, proprio come accadde nel 1985, si è tuttavia giocata ugualmente, pur in un clima fatalmente particolare e davanti a circa 20.000 spettatori.

L’incontro è terminato a sorpresa sul 2-2: il Senegal, una delle quattro formazioni africane presenti al Mondiale di Russia, dove per la prima volta dal 1986 nessuna rappresentante del continente ha superato la prima fase, hanno giocato il portiere della Spal, in prestito dal Torino, Alfred Gomis, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e l’attaccante dell’Inter Keita Balde, autore di una delle due reti degli ospiti. La fase finale della Coppa d’Africa 2019 si giocherà in Camerun, per la prima volta nella storia in estate, dal 7 al 30 giugno.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 20:20