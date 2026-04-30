Madrid, c’è un altro Alcaraz che punta Sinner: il piccolo Jaime vince sotto gli occhi del fratello Carlos

Debutto convincente per il giovanissimo spagnolo nel torneo Under 16 della capitale: sugli spalti il numero due del mondo con tutore, gli Alcaraz raddoppiano

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Sorpresa alla Caja Mágica: spunta Carlos Alcaraz. E ritrova il sorriso nonostante l’infortunio al polso che potrebbe tenerlo lontano dai campi fino a sei mesi, grazie al fratello Jaime. Quattordici anni e talento da vendere, subito confermato dal successo all’esordio contro il connazionale Pol Mas Tabuena al Future Stars del Mutua Madrid Open, torneo Under 16. Come Carlos, anche Jaime punta Jannik Sinner: i due potrebbero incrociarsi domenica, almeno fuori dal campo.

Madrid, c’è Carlos Alcaraz… per il fratello Jaime

Tutta la famiglia Alcaraz, Carlos compreso, si è riunita sul campo 7 della Caja Mágica per assistere all’esordio di Jaime, fratello minore dell’attuale numero 2 del ranking ATP.

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Il rivale di Sinner, con il vistoso tutore al polso destro dopo l’infortunio rimediato a Barcellona, ha seguito da vicino la vittoria del 14enne. Jaime si è imposto con un netto 6-3, 6-3 su Pol Mas Tabuena, lasciando subito intravedere il suo potenziale.

Un talento da proteggere

In tribuna, accanto a Carlos, il padre Carlos Sr., la madre Virginia e lo zio Tomás Noguera. Come riportato da Mundo Deportivo, la famiglia è pienamente consapevole delle qualità del giovane Jaime, ma allo stesso tempo lavora per proteggerlo dall’inevitabile esposizione mediatica legata a un cognome così pesante.

Ai quarti affronterà uno dei favoriti del torneo, il valenciano Rafa García, che ha superato Javier Ballester in tre set (6-4, 2-6, 6-0). Jaime, però, ha già dimostrato di saper reggere la pressione: recente la vittoria nel torneo Under 15 del Challenger di Murcia, dove ha battuto in finale Rodrigo Burgos.

Jaime Alcaraz guarda già a Sinner

In assenza di Carlos Alcaraz, potrebbe essere proprio Jaime a incrociare Sinner, anche se solo per una fotografia. Il vincitore del Future Stars sarà infatti premiato durante la cerimonia conclusiva dei tornei ATP e WTA in programma domenica 3 maggio.

Se entrambi dovessero trionfare, Jaime e Jannik potrebbero ritrovarsi uno accanto all’altro. Un’immagine simbolica che, chissà, potrebbe anticipare sfide ben più importanti negli anni a venire.

Insomma, l’altoatesino che domina la scena mondiale potrebbe presto ritrovarsi a fare i conti con più di un Alcaraz. Per ora è solo un assaggio, ma i segnali sono evidenti: talento, personalità e una famiglia abituata già da tempo ai grandi palcoscenici. Jaime cresce in fretta e Madrid potrebbe essere soltanto la prima tappa di un percorso destinato a far parlare a lungo.