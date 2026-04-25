Madrid, Atmane-Humbert: il derby francese tra crampi, fischi e polemiche. Swiatek lascia la Spagna in lacrime

Al Masters 1000 spagnolo altra giornata ricca di colpi di scena, il match tra Atmane e Humbert ha un epilogo clamoroso. L’ex numero 1 Swiatek affossata da un virus

Il sabato di match al Masters 1000 di Madrid regala ancora emozioni, colpi di scena e polemiche. Sulla carta il match tra Atmane e Humbert non doveva essere tra i quelli a cui riservare grandi attenzioni, invece il match tra i due francesi finisce tra crampi, fischi e polemiche. Mentre Iga Swiatek continua a vivere un momento molto sfortunato e finisce vittima del virus che sta imperversando nella capitale spagnola.

Il derby francese finisce tra le polemiche

Una partita molto combattuta quella che va in scena a Madrid. Si gioca il “derby francese” tra Humbert e Atmane, quest’ultimo vince il primo set al tiebreak. Ma la risposta del suo connazionale non si fa attendere e anche nel secondo è battaglia. Procede tutto regolarmente fino al 5-4 quando Atmane comincia a essere colto dai crampi. E la situazione peggiore ancora al tiebreak quando sotto sul punteggio di 4-2, prima si appoggia sui tendoni che delimitano il campo, poi si rotola a terra urlando di dolore. Il suo avversario corre subito in soccorso ma il match si ferma qualche minuto. Alla ripresa è proprio Atmane che nonostante il problema fisico riesce ad avere la meglio. Ma la sua vittoria non viene accolta nel migliore dei modi dal pubblico spagnolo che sottolinea il momento con una bordata di fischi. Lui si scusa con Humbert ma il saluto a rete non è di certo carico di “amicizia” tra i due connazionali.

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Le parole di Atmane

Una vittoria pesante per Terence Atmane ma anche molto discussa. Il giocatore francese prova a spiegare quello che gli è successo: “Fino al 7-6, 5-4 è andato tutto alla perfezione. Forse c’era un po’ di tensione perché dovevo chiudere la partita. In quel momento ho cominciato ad avere i crampi. E’ una cosa a cui non sono abituato, quindi ho avuto un momento di panico, non riuscivo a respirare bene e stava peggiorando sempre di più ma nella mia testa volevo solo pensare a finire la partita e nel più breve tempo possibile”.

Dopo la vittoria il saluto a rete con il connazionale Humbert è stato quantomeno freddo: “Capisco che possa essere arrabbiato per quello che è successo oggi. Ha la le sue ragioni e di certo non posso arrabbiarmi con lui. Posso solo chiedere scusa perché non era certo il finale che volevo. Comprendo la sua reazione al momento del saluto finale, è triste che finisca così ma è quello che è successo”.

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Swiatek lascia Madrid in lacrime

Iga Swiatek continua a vivere un momento di grande difficoltà anche sulla terra rossa di Madrid. La tennista polacca ha dovuto ritirarsi nella sfida contro l’americana Ann Li dopo aver perso il primo set al tiebreak, e aver pareggiato i conti con il successo per 6-2 al secondo. Nel parziale decisivo però l’ex numero uno della classifica WTA ha dovuto fare i conti anche con un malore, ha chiesto l’intervento del medico che le ha anche controllato i parametri vitali. Ma per la polacca non c’è stata niente da fare ed arriva un ritiro con Iga che lascia il campo in lacrime: “Gli ultimi due giorni sono stati terribili – ha poi confessato ai microfoni – Penso di avere un qualche tipo di virus, so che volete delle risposte ma forse in questo momento dovreste stare attenti (con riferimento ai giornalisti presenti in sala stampa, ndr). E’ una cosa che sta girando nel torneo ma sono sicura che in un paio di giorni starò meglio ma oggi non avevo energie”.

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