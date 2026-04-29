Madrid, Cobolli da urlo: Medvedev ko, ma la tecnologia fa discutere. Caos sugli spalti, cacciato un tifoso

Cobolli vince una partita epica contro Medvedev e vola ai quarti dove attende Zverev nonostante una possibile svista ai suoi danni dell'occhio di falco, che a Madrid fa sempre più discutere

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Saranno due gli italiani tra i migliori otto giocatori al Masters 1000 di Madrid. Dopo Jannik Sinner anche Flavio Cobolli ha infatti strappato il pass per i quarti di finale grazie a una vittoria da urlo contro Daniil Medvedev al termine di un match contraddistinto anche dalle ormai solite polemiche sull’occhio di falco e qualche tifoso un po’ troppo agitato sugli spalti e allontanato dalla sicurezza.

Cobolli da urlo, Medvedev battuto al terzo set

Non solo Sinner, anche Cobolli approda ai quarti di finale di Madrid, confermandosi sempre più un giocatore di punta del circuito. Flavio ha infatti conquistato la sua terza vittoria – la seconda nel giro di pochi giorni – su un giocatore tra i primi dieci al mondo battendo Medvedev al termine di un match bellissimo e combattutissimo, che l’azzurro si è aggiudicato dopo essersi un po’ complicato la vita da solo.

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Un match in cui Cobolli ha mostrato la sua incredibile garra agonistica e solidità mentale, rimontando un game chiave in chiusura di primo set e non scoraggiandosi quando avanti di un set e un break si è fatto rimontare da Medvedev, piazzando la zampata decisiva nel terzo set, dove dopo aver rimontato da 0-30 sul 4-4 ha ottenuto il break decisivo che gli ha permesso di trionfare per 6-3 5-7 6-4 e volare ai quarti di finale.

Nuovi dubbi sulla tecnologia a Madrid, Cobolli sfavorito?

Intanto a Madrid continua a essere protagonista, in negativo, la tecnologia. Dopo i casi, con tanto di veementi polemiche in campo, nei match di Zverev, Darderi e Rybakina, anche durante quello tra Cobolli e Medvedev si è verificato un nuovo episodio da “moviola”, con l’azzurro che potrebbe essere stato sfavorito da una chiamata dubbia dell’occhio di falco.

Nel corso del primo set infatti una prima di servizio di Medvedev era apparsa evidentemente lunga a Cobolli, che alla mancata chiamata della tecnologia è rimasto sorpreso, andando a vedere il segno lasciato dalla pallina sulla terra. Un segno che ha alimentato i dubbi di Flavio, che ha poi guardato stupito l’arbitro, il quale però in queste circostanze non può fare altro che affidarsi alla chiamata dell’occhio di falco. Le immagini televisive hanno poi evidenziato come il segno fosse evidentemente oltre la linea del servizio, alimentando ulteriormente i dubbi sull’efficienza della tecnologia a Madrid.

Che caos sugli spalti, cacciato un tifoso di Flavio

Oltre ai problemi con la tecnologia il match tra Cobolli e Medvedev è stato caratterizzato anche da qualche tifoso (probabilmente tifoso di Flavio visti i momenti dei suoi interventi e le esultanze ai suoi colpi) un po’ troppo agitato e che a più riprese ha disturbato l’incontro urlando durante lo svolgimento del punto, tanto che dopo essere stato ripreso più volte dal giudice di sedia è stata costretta a intervenire la sicurezza, che lo ha allontanato dallo stadio, con tutti gli altri spettatori che lo hanno inondato di fischi.