Madrid, Cobolli vince e convince contro Vallejo: con Medvedev un ottavo di finale da urlo

Flavio Cobolli si prende di forza l'ottavo di finale a Madrid: sfiderà Daniil Medvedev dopo aver battuto senza troppi fronzoli la rivelazione paraguayana Vallejo per 6-3 6-2

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Era una potenziale trappola, ma Flavio Cobolli l’ha schivata come meglio non avrebbe potuto. Vincendo e convincendo contro il temibile paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, che aveva fatto fuori due assi come Dimitrov (seppur al momento al crepuscolo) e Tien, ma che contro una delle migliori versioni stagionali del romano (e romanista) poco ha potuto. Vittoria in carrozza 6-3 6-2 e passaggio agli ottavi, dove Cobolli sfiderà Daniil Medvedev, col quale ha perso entrambi i precedenti disputati, ma col quale sarà al primo atto sulla terra (gli altri due, datati 2024, entrambi sul cemento).

Flavio in crescita: solo la prima stenta un po’ a carburare

Dovrà recuperare energie in fretta, Cobolli, dal momento che contro il russo giocherà già nella giornata di domani. Ma contro Vallejo in realtà è sembrato più un allenamento bello allenante, che non una vera e propria faticaccia. Una partita sempre in controllo del giocatore italiano, che ha fatto girare e correre la palla sin dai primi scambi, ingabbiando un rivale che sperava di poter allungare gli scambi per riuscire a far valere le sue doti di resistenza.

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Invece tatticamente Cobolli non ha sbagliato nulla: ha cercato sempre la soluzione più efficace, accorciando gli scambi (quando poteva) ma soprattutto servendo con alte percentuali, tanto da ricavare l’86% di punti con la prima (sebbene ne sia entrata una ogni due servizi: su questo bisognerà migliorare, e possibilmente in fretta) e pareggiando il 56% di punti con la seconda del sudamericano, al contrario decisamente rivedibile con la prima (appena il 54% di punti conquistati).

Flavio ha fatto valere la propria maggiore attitudine a giocare certi tipi di partite, proseguendo nel solco già indicato a Monaco di Baviera, dove ha raggiunto la finale cedendo a un ottimo Shelton (e in quel caso anche alla fatica).

Vallejo non trova il modo per replicare e Cobolli scappa

È presto per dire se a Madrid sarà proprio Cobolli il secondo miglior violino italiano dietro a Sinner (dipenderà anche da Musetti, che domani avrà con Lehecka un bel banco di prova), ma intanto i segnali arrivati dalla capitale spagnola sembrano orientati al meglio.

Nel primo set Flavio ha tenuto sempre la barra dritta, trovando il break decisivo nel quarto gioco, sfruttando la prima opportunità avuta. Vallejo ha faticato a stargli dietro, poi però nel nono gioco una palla break l’ha avuta anche lui sulla racchetta, ma una buona prima ha tolto Cobolli dall’impaccio e con altri due punti di fila il set è stato portato a casa senza grossi affanni.

Nel secondo la via diventa anche meno lastricata: il break arriva nel gioco d’apertura (dove Vallejo non trova neppure un punto), poi nel quinto game ne arriva un altro, col sudamericano che appare visibilmente sfiduciato. Il resto è pura accademia e consegna a Cobolli una vittoria di qualità, oltre che un incrocio con Medvedev certamente atteso. Un banco di prova importante per salire un ulteriore gradino sopra.