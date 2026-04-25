Madrid, Darderi senza problemi con Cerundolo jr.: al terzo turno la sfida con Francisco (per vendicare Baires)

Parte bene l'avventura di Luciano Darderi a Madrid: lascia 4 game al più piccolo dei fratelli Cerundolo e ora sfida Francisco nella rivincita della finale di Buenos Aires.

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Ci voleva un bel derby (perché per lui sono doppi: contro gli italiani e contro gli argentini) per rimettere in carreggiata Luciano Darderi. Che sapeva di avere un “conto aperto” con la famiglia Cerundolo, e per quanto può valere intanto s’e portato avanti con le riscossioni: 6-1 6-3 sul più piccolo dei fratelli, cioè Juan Manuel, che sognava una sfida in famiglia con Francisco, al quale invece chiederà ora di vendicare il ko. all’esordio al Mutua Madrid Open.

Luli ha ritrovato il sorriso: debutto sul velluto

Per l’Italia è una buona notizia il ritorno alla vittoria di Darderi. Intanto perché consente almeno ai tennisti azzurri di aumentare un po’ il plotone dei qualificati al terzo turno, considerate le uscite precoci dei vari Berrettini, Sonego, Bellucci e Ciná (e aspettando il debutto di Cobolli: Sinner e Musetti si erano già portati avanti col lavoro).

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Di più: perché Darderi aveva bisogno proprio di un’iniezione di fiducia per rilanciare la propria stagione sul rosso, sin qui risultata abbastanza inconcludente, almeno per quel che riguarda la stagione europea (a febbraio in Sudamerica era andata invece piuttosto alla grande, con la finale a Buenos Aires e la vittoria a Santiago).

Proprio la finale di Baires è quella che il nativo di Villa Gesell proverà a vendicare nel terzo turno del torneo madrileno: negli ultimi due anni i confronti diretti sono stati 5, con tre vittorie per Francisco e due per Luciano, che è tornato sotto proprio in virtù della sconfitta subita nell’ultimo atto del torneo nella capitale argentina. Occasione propizia per rimettere i conti in ordine e lanciarsi in un tabellone che lascia aperti spiragli importanti per Darderi, che agli ottavi potrebbe entrare in orbita di Auger-Aliassime e nei quarti di uno tra Bublik e Tsitsipas.

Cinque break e tanta potenza: ora la sfida con Francisco

Contro il più piccolo dei fratelli Cerundolo non c’è stata molta storia. Vittoria comoda in due set, con il solo brivido patito nel gioco d’apertura con la prima palla break di giornata sventata prontamente. Poi però le palle break cominciano a fioccare dalla parte di Luciano, che nel secondo e sesto game trova il modo per lanciarsi verso una rapida chiusura del primo parziale (malissimo il rivale alla battuta: appena 8 punti vinti nei primi tre turni di servizio).

Nel secondo set è sempre Darderi a menare le danze, lesto a scappare col terzo break di giornata, cui però stavolta Juan Manuel replica all’istante. Ma è soltanto un’illusione: nel terzo gioco è ancora l’italiano a trovare il modo per prendersi la battuta sul servizio del rivale, e a quel punto non resta altro che andare a chiudere nel nono gioco con il quinto break di giornata, che arriva in una situazione nella quale Cerundolo era avanti 40-15 (4 punti di fila di Luli e tanti saluti).

Contro l’altro Cerundolo l’asticella è destinata ad alzarsi, ma intanto per Darderi è una bella iniezione di fiducia dopo i cammini a singhiozzo sull’asse Marrakech, Montecarlo e Monaco.