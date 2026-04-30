Madrid, fine del sogno Cobolli: Zverev si vendica ed eguaglia Sinner, il messaggio a Flavio

La vendetta di Sascha è servita: il numero 3 travolge l'azzurro che solo 12 giorni fa lo aveva sconfitto a Monaco di Baviera. In semifinale trova la rivelazione Blockx

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La vendetta di Sascha è servita. Alexander Zverev questa volta non concede replica a Flavio Cobolli e cancella la sconfitta subita appena dodici giorni fa in semifinale a Monaco di Baviera. A Madrid il tedesco si impone in due set e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000, dove affronterà la sorpresa Alexander Blockx. Dopo un primo set dominato in lungo e in largo da Zverev, il romano ha provato a reagire nella seconda frazione, anche grazie alle indicazioni di papà Stefano, ma il numero 3 della classifica ATP si è imposto 6-1, 6-4 in un’ora e 30 minuti. Sfuma, dunque, il sogno del derby azzurro in finale contro Jannik Sinner.

Madrid, Cobolli travolto nel primo set

Cobolli ha gettato via il quarto di finale del Masters 1000 nella capitale spagnola nel primo set, quando è stato letteralmente travolto dal numero 3 del ranking. Il 6-1 finale è maturato in soli 28 minuti e racconta tutto sull’andamento di un incontro che il tedesco ha fatto suo con una prestazione di pura forza e costanza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’azzurro è parso spaesato sul centrale della Caja Mágica, mai capace di impensierire l’avversario. Peccato: il precedente di Monaco di Baviera lasciava immaginare un epilogo diverso. Invece ha prevalso l’esperienza di Sascha, che si è preso la sua rivincita.

La reazione di Flavio non è bastata

È andata decisamente meglio nel secondo set, terminato 6-4. Se non altro, Flavio ha provato a reagire, anche se non sono mancati errori. Durante tutto l’incontro, durato un’ora e trenta minuti, Stefano Cobolli, papà-coach del classe del classe 2002 lo ha incitato nei momenti più duri, lo ha esortato a reagire.

“Spingi” gli ha ripetuto più volte. Alla fine, però, il sogno si è interrotto a un passo dalle semifinali del Mutua Madrid Open.

Zverev e il record di Sinner

Zverev, dal canto suo, non sarà ai livelli di Sinner e Carlos Alcaraz, oggi al campo 7 per assistere al debutto del fratellino Jaime nel torneo Under 16, ma intanto ha raggiunto per la prima volta in carriera la quarta semifinale nei primi quattro ‘mille’ dell’anno. Un record che, ora, condivide proprio con Sinner, oltre ad altre due leggende del calibro di Federer e Nadal.

Il messaggio di Zverev a Cobolli

I due sono legati da un rapporto di amicizia che va oltre il campo. E infatti al termine dell’incontro Zverev si è rivolto così all’azzurro: “Hai giocato un bel torneo”. “Nessuna rivincita, amo Flavio”, ha chiarito il tedesco.

Che ora dovrà vedersela con la sorpresa belga Alexander Blockx, reduce dal successo contro il campione uscente norvegese Casper Ruud. “Mi piace vederlo giocare ed è un bel tipo anche fuori dal campo”, ha confessato Zverev, che punta al suo terzo trionfo a Madrid dopo quelli del 2018 e del 2021.