Madrid, un ordinario giovedì di follia: Tsitsipas vince e insulta il padre. Merida-Trungelliti, corrida e polemiche

Il tennista greco interrompe un lungo digiuno ma volano insulti e parolacce col papà Apostolos. Il tennista argentino litiga col pubblico e accusa: “C’è stato razzismo”

Sono solo i primi giorni di gare al Masters 1000 di Madrid ma la tensione è già alle stelle. La stagione sul rosso arriva nel vivo con il torneo spagnolo e per molti tennisti c’è in palio già qualcosa di importante. Stefanos Tsitsipas torna alla vittoria dopo una lunga fase di crisi ma offre uno spettacolo decisamente poco edificante. Mentre il pubblico gioca un ruolo forse eccessivo nel match tra Merida e Trungelliti.

Tsitsipas vince ma insulta il padre

Stefanos Tsitsipas è tornato alla vittoria a livello ATP e prova a mettere fine a un momento negativo che durava da troppo tempo. L’ex numero 3 al mondo sta vivendo un momento di crisi profonda e ha dovuto far fondo a tutte le sue capacità per avere la meglio dello statunitense Patrick Kypson battuto solo dopo tre ore di gioco. La vittoria però non cancella quello che è successo in campo con il greco che è riuscito a beccarsi un punto di penalità per coaching nonostante il confronto con l’allenatore sia ancora possibile. Questo perché il confronto con il papà Apostolos non è stato un dialogo “normale” ma condito da una serie infinita di insulti e di parolacce.

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La corrida tra Merida e Trungelliti

C’entra il tifo, forse anche le scommesse e il match tra l’argentino Marco Trungelliti e lo spagnolo Dani Merida si trasforma in una vera e propria corrida con polemiche e accuse che rimbalzano anche sui social. Il tennista argentino, arrivato al suo top ranking in carriera solo nelle ultime settimane, era a un passo dalla vittoria sulla terra rossa della capitale iberica ma oltre al suo avversario ha dovuto fare i conti anche con il coinvolgimento del pubblico. Alla fine il numero 77 del mondo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un terzo set che ha visto anche la sospensione del match. Il sudamericano non ha retto alle parole che arrivano dal pubblico e che lo infastidivano, ha protestato con il giudice di sedia e con il supervisor avendo come effetto solo di alzare ancora di più il livello della tensione e alla fine ha rivolto anche degli insulti ad alcuni dei tifosi sugli spalti alla Caja Magica.

Le accuse di Trungelliti sui social

Una tensione che non si è sciolta neanche alla fine del match anche se tra i due tennisti non c’è stata mai scontro. Ma la sconfitta e quello che è successo non è andato giù a Trungelliti che ha lanciato il suo attacco a mezzo social: “Per chiudere su quello che è successo stasera. E’ stato imbarazzante? Sì. C’è stato razzismo? Sì. Mancanza di rispetto sin dal primo momento? Sì. Si è fatto qualcosa durante il match? No. Mi importa? No”.

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