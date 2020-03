Purtroppo anche in Spagna il Coronavirus continua a mietere vittime.

A Madrid i decessi aumentano di ora in ora e nelle camere mortuarie non c'è più spazio per le vittime della terribile pandemia: è stato quindi deciso di trasformare il Palazzo del Ghiaccio della città in un gigantesco obitorio.

"E' un tema molto delicato ma non c'erano alternative" hanno fatto sapere dalle stanze del Comune, come riferito da 'El Mundo'.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 17:16