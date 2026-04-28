Madrid, Jodar impressiona e accontenta Sinner in vista di Parigi: il gesto di fair play di Jannik per Rafa

Il talentoso Jodar impressiona anche contro Kopriva e ai quarti trova Sinner, protagonista di un bel gesto di fair play nei suoi confronti e che in conferenza ammette un po' di temerlo

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Ciò che tutti gli appassionati di tennis si auguravo è diventato realtà. Mercoledì 29 aprile infatti Jannik Sinner affronterà sul centrale del Masters 1000 di Madrid la rivelazione di questo 2026, ovvero Rafael Jodar, il nuovo beniamino dei tifosi spagnoli che anche contro Vit Kopriva ha dato dimostrazione del suo incredibile talento, evidenziato in conferenza stampa anche dall’azzurro, che stando a Marca si sarebbe anche reso protagonista di un gran bel gesto di fair play nei confronti del 19enne iberico.

Jodar impressiona contro Kopriva

Dopo le fatiche del confronto generazionale contro il coetaneo Joao Fonseca, agli ottavi di finale è arrivata una vittoria ben più agevole per Jodar, che contro Kopriva ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento. Dopo un inizio di match equilibrato, in cui ad avere avuto maggiori chance è stato in realtà il ceco che però non è riuscito a sfruttare le due palle break in suo favore, dal 5-5 Rafa ha preso il largo, non lasciando scampo al suo avversario e conquistando la bellezza di otto game consecutivi che gli hanno permesso di vincere per 7-5 6-0 e approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid.

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Sinner: le belle parole su Jodar, che lo accontenta in vista di Roma e Parigi

Quarti di finale dove se la dovrà vedere con il numero 1 del mondo Sinner, che in conferenza stampa dopo la vittoria su Cameron Norrie ha speso belle parole per Jodar, rivelando di aver seguito il suo incontro con Fonseca nonostante l’ora tarda in cui si è disputata e di essere felice di affrontarlo a Madrid, in modo da non farsi trovare impreparato in caso le loro strade dovessero incrociarsi anche agli Internazionali d’Italia e/o al Roland Garros:

“Ho visto tutta la sua partita in hotel, è stato un match di altissimo livello. È un giocatore molto talentoso, e credo che nel caso questa non sarà l’unica volta che ci affronteremo. Sarebbe interessante giocare contro di lui già qui, anche per avere indicazioni in vista dei tornei più importanti come Roma e il Roland Garros. Prima però deve vincere la sua partita, e sappiamo che ogni match è difficile. Chiunque arrivi sarà un avversario complicato. Io cercherò di farmi trovare pronto”.

La rivelazione sul bel gesto di fair play di Sinner per Jodar e l’orario della partita

Intanto a Madrid sta facendo discutere la scelta degli organizzatori di programmare due incontri nella sessione serale, col rischio – come capitato proprio a Jodar contro Fonseca – che l’ultimo si prolunghi anche fino all’una di notte, costringendo i giocatori ad andare a letto tardissimo contando che dopo devono mangiare, medicarsi e tenere la conferenza stampa.

A proposito da Marca è emerso un gesto di fair play di Sinner proprio nei confronti di Jodar. Stando al quotidiano spagnolo sarebbe stato infatti lo stesso Jannik a offrirsi di giocare alle 11 di mattina dopo aver parlato con gli organizzatori, in modo da permettere a Rafa di avere più tempo per riprendersi dopo essere stato costretto a fare le ore piccole. Una rivelazione che spiegherebbe anche il particolare orario della sfida dell’azzurro contro Norrie.