Perso lo svizzero Federer per strada (eliminato da Thiem), Madrid si gode Nadal. Il maiorchino si sbarazza di Wawrinka con un secco 6-1, 6-2 e vola così alle semifinali del torneo sul rosso della città spagnola.

Felicissimo Nadal: "Ora sì che sto in un momento positivo. Partita così, ti danno quell'extra necessario per andare avanti". Il maiorchino, numero 2 del tabellone, in semifinale, se la vedrà con Tsitsipas. L'altra semifinale sarà tra Djokovic e Thiem.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 08:41