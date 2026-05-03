Madrid, Sinner “condannato” senza Alcaraz: il monito di Rusedski. Finale contro Zverev in chiaro? Sky ha deciso

Perché, secondo l’ex tennista britannico, la lunga assenza del murciano può rivelarsi un boomerang per Jannik: “Ma un suo dominio non sarebbe negativo”

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Jannik Sinner all’assalto del quinto Masters 1000 consecutivo. A Madrid, nella finale contro Alexander Zverev – ormai un incrocio quasi abituale tra i due – il numero 1 del ranking ATP vuole continuare a scrivere la storia a suon di record. Con il dubbio legato a Roma che preoccupa i tifosi italiani e il Roland Garros – vera priorità – nel mirino, l’altoatesino scalda i motori. Deciso l’orario dell’ultimo atto del torneo e anche se la sfida sarà trasmessa in chiaro in tv. Intanto c’è chi mette in guardia Sinner sull’assenza di Carlos Alcaraz: è Greg Rusedski, intervenuto nel suo podcast Off Court.

Sinner “condannato” senza Alcaraz

L’infortunio al polso destro di Alcaraz, che rischia addirittura uno stop fino a sei mesi, spiana la strada a Sinner, che ha la possibilità di andare in fuga. Secondo Rusedski, però, non è così semplice come potrebbe sembrare. Perché l’assenza del principale rivale di Jannik ‘condanna’ l’italiano a vincere sempre.

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“La pressione e le aspettative sono aumentate: dico che Sinner vincerà il Roland Garros, vincerà a Madrid, vincerà a Roma e che dovrebbe vincere tutti i tornei che giocherà. Immaginate se Alcaraz non si presentasse a Wimbledon. La pressione sarebbe enorme” sostiene l’ex numero 1 britannico. Che aggiunge: “Non è facile gestire aspettative e pressioni. Improvvisamente gli è stato tolto il suo più grande rivale e, ora, tutti dicono che dovrebbe vincere”.

Il paragone con Nadal

Poi Rusedski chiarisce: “Finora Jannik è stato incredibile. Non credo che il suo dominio sarebbe una cosa negativa, perché sarebbe storico. Se vincesse tutti i tornei, conquisterebbe tutti e nove i titoli Masters 1000 e tutti e quattro i Grand Slam, qualora dovesse imporsi anche a Parigi”.

L’ex tennista non ha dubbi: per mentalità e intelligenza, Sinner gli ricorda la leggenda Rafa Nadal. Il rosso di San Candido ha la storia a portata di mano: se dovesse trionfare a Madrid e poi a Roma – dove un italiano non trionfa da esattamente 50 anni (Adriano Panatta nel 1976) – eguaglierebbe Novak Djokovic, l’unico ad aver conquistato tutti i “1000” in calendario. Dove non arrivano le gambe, Sinner può sopperire proprio con intelligenza e solidità mentale.

Sinner-Zverev: l’orario della finale

Sinner e Zverev si affronteranno per la 14ª volta: il bilancio vede l’azzurro avanti 9-4. Per la terza volta i loro percorsi si incrociano in una finale, dopo gli Australian Open e Vienna nel 2025.

Al Mutua Madrid Open l’appuntamento è fissato per domenica 3 maggio, con l’inizio dell’incontro sul Manolo Santana che non avverrà prima delle 17:00. Prima, però, bisognerà attendere l’esito della finale di doppio femminile tra Andreeva/Shnaider e Siniakova/Townsend.

Madrid, finale Sinner-Zverev in chiaro?

La finale del torneo nella capitale spagnola sarà trasmessa in chiaro su TV8? È questa la domanda che si pongono i sempre più numerosi tifosi di Sinner e gli appassionati di tennis.

Al momento, però, da Sky non sono arrivate indicazioni ufficiali in merito. Ciò significa che, salvo novità dell’ultim’ora, l’incontro sarà visibile solo per gli abbonati su Sky Sport e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.