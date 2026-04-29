Madrid, Sinner eguaglia i record di Nadal e Federer ma celebra Jodar: la dedica di Jannik e la gaffe su Rafa

Sinner vince e convince, ma soprattutto si conferma un gran signore dedicando un bel gesto e parole di stima a Jodar invece di concentrarsi sull’ennesimo record conquistato grazie alla semifinale raggiunta a Madrid

L’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Rafael Jodar non ha deluso le aspettative, con il numero 1 del mondo che ha dovuto tirare fuori il proprio miglior tennis per riuscire a superare il 19enne spagnolo, celebrato dallo stesso azzurro, che invece di dare troppo peso e importanza all’ennesimo incredibile record della sua carriera ha preferito elogiare il talento del giocatore di casa.

L’incredibile record di Sinner

Nonostante qualche prestazione un po’ sottotono e una forma che non è finora apparsa smagliante come quella messa in mostra nei tornei precedenti, Sinner è approdato in semifinale a Madrid grazie alla bella vittoria sul talento di casa Jodar. Un successo che ha permesso a Jannik inoltre di diventare il sesto giocatore nella storia del tennis a raggiungere la semifinale in tutti i Masters 1000 in calendario (Nadal, Federer, Djokovic, Murray e Zverev gli altri a esserci riusciti) e soprattutto l’unico insieme a Rafa e Roger ad aver raggiunto la semifinale nei primi quattro “1000” in calendario in una stagione. Un risultato che testimonia l’incredibile continuità di rendimento avuta da Sinner negli ultimi due mesi.

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Il bel gesto di Sinner per Jodar

Nonostante l’impresa incredibile da lui realizzata, al termine dell’incontro con Jodar Sinner non ha voluto concentrarsi su se stesso e sui record, preferendo anzi tessere le lodi del suo giovane rivale, al quale ha riservato una dedica speciale sullo schermo posizionato davanti alla telecamera che, come da rituale, viene firmata dal vincitore dell’incontro. “Che giocatore!” il bel messaggio di Jannik per Rafa, che certamente avrà apprezzato il riconoscimento del numero 1 al mondo, così come le sue parole a rete.

Sinner, l’elogio a Jodar e la simpatica gaffe

Anche nell’intervista post partita Sinner ha speso belle parole per Jodar, spiegando le difficoltà avute soprattutto nel secondo e rivelando cosa gli ha permesso di trionfare, spendendo giusto poche parole sul record raggiunto: “Rafa mi ha spinto fino al limite. Ho cercato di farmi trovare pronto nel miglior modo possibile per questo nostro primo incontro. Spero che ci affronteremo di nuovo e in caso saprò cosa aspettarmi. Sono incredibilmente contento, una partita di grande qualità. Nel secondo set ho vinto grazie a un po’ di fortuna e di esperienza. Essere qui per la prima in semifinale significa tanto per me. Raggiungere la semifinale in tutti i tornei è difficile. Provo a migliorare su ogni superficie e in ogni condizione, vedremo cosa arriverà”.

Nell’elogiare Jodar Sinner si è però reso protagonista anche di una piccola e simpatica gaffe, tessendo le lodi anche del team che segue Rafa: “È un giocatore incredibile, sa esattamente quello che deve fare, ha un ottimo team alle spalle”. Peccato però che Jodar un vero e proprio team non ce l’abbia. Il giovane spagnolo è infatti seguito solamente da suo padre e come rivelato in conferenza stampa non sembra intenzionato ad aggiungere altri elementi alla sua squadra. Un errore involontario, nato per abitudine, essendo i complimenti al team dell’avversario una consuetudine nei discorsi di Jannik.