Madrid, Sinner scippa il Bernabeu ad Alcaraz: Jannik Real con Nadal e Bellingham, il regalo di Florentino Perez

Alla vigilia dell'esordio al Masters 1000 di Madrid contro Bonzi, il numero uno del ranking ATP si prende il Bernabeu sotto gli occhi di Perez: Alcaraz grande assente

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Jannik Sinner scippa il Santiago Bernabeu a Carlos Alcaraz. Alla vigilia dell’esordio al Mutua Madrid Open contro il francese Benjamin Bonzi, il numero uno del ranking ATP si è concesso un ‘giovedì Real’. Insieme alla leggenda Rafael Nadal e ai calciatori Jude Bellingham e Thibaut Courtois, stelle del Real Madrid, l’altoatesino ha presenziato (e giocato) – sotto gli occhi attenti del presidentissimo Florentino Pérez – all’inaugurazione del campo d’allenamento nel tempio dei blancos.

Sinner in campo al Bernabeu: sfida a Nadal senza Alcaraz

Mentre Alcaraz è stato costretto al forfait a causa dell’infortunio al polso destro rimediato a Barcellona – problema che rischia di fargli saltare anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros – Sinner scalda i motori nella suggestiva e gloriosa cornice del Bernabeu, in vista dell’esordio al Masters 1000 di Madrid.

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Il campione italiano ha giocato in coppia con Bellingham, sfidando il tandem composto da Nadal e Courtois. Giudice di sedia, Florentino Perez. Chissà quanto sarà pesato a Carlos – tifoso madridista – restare a guardare da lontano questo spettacolo, tra evento simbolico e torneo di casa mancato, mentre il grande rivale si prende la scena.

Il dono di Florentino Perez a Jannik

Come riferisce il quotidiano Marca, il presidente del Real Madrid ha regalato una maglia a Sinner, che domani farà il suo esordio sulla terra battuta della Caja Mágica.

La presenza del rosso di San Candido e del mito Nadal ha realizzato uno dei desideri di Perez, che ha sempre immaginato il nuovo Bernabeu come uno stadio capace di ospitare qualsiasi tipo di evento, anche oltre il calcio. Nell’attesa di sfide iconiche – come quella leggendaria tra Nadal e Roger Federer – il numero uno dei blancos si è goduto un antipasto di altissimo livello tra il 22 volte campione Slam e l’attuale dominatore del ranking ATP.

Madrid, Sinner-Bonzi: l’orario dell’incontro

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo, Sinner punta a lasciare il segno anche a Madrid, torneo in cui finora non è mai andato oltre i quarti di finale. L’incontro tra Jannik e Bonzi, numero 104 del mondo, sarà il terzo match della giornata di domani (venerdì 24 aprile) sul Manolo Santana, il campo principale del torneo. Si partirà alle 11:00 con la sfida tra Zheng e Kenin, a seguire Rybakina contro Ruse; quindi toccherà all’azzurro, non prima delle 16:00.

L’obiettivo è ambizioso: compiere l’impresa mai riuscita a nessuno di vincere cinque Masters 1000 di fila e continuare a dominare il circuito, sfruttando anche l’assenza del grande rivale Alcaraz. Madrid rappresenta molto più di una semplice tappa: è un banco di prova verso Roma e Parigi, ma anche l’occasione per consolidare la vetta e mandare un segnale forte al circuito. La corsa di Sinner non vuole fermarsi e, ora, punta dritta alla storia.