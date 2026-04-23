Madrid, Tsitsipas torna a sorridere: batte Kypson in rimonta e ora sfida Bublik. Dimitrov in caduta libera

A Madrid è arrivata (a fatica) la prima vittoria stagionale sul rosso per Tsitsipas, che s'è salvato contro Kypson tra mille peripezie. Dimitrov, crisi infinita

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Toh, chi si rivede: Stefanos Tsitsipas che batte un colpo sul rosso, cosa che era diventata una tra le più rare da ricercare in tutto il circuito. Alla fine però quel successo che serviva per sbloccare l’ellenico anche su quella che una volta era l’amata terra è arrivato per davvero: Patrick Kypson ha dovuto cedere l’onore delle armi dopo una battaglia durata più di due ore, nella quale s’era portato avanti di un set prima di cedere inopinatamente nei due tiebreak che sono serviti a Tsitsi per conquistare la prima vittoria stagionale sul rosso. Un 3-6 7-6 7-6 che ha fatto la felicità del giocatore greco, che al secondo turno andrà a sfidare quel Bublik che sulla carta dovrebbe piallarlo senza grossi problemi. A meno che Stefanos non torni quello che fu sui campi polverosi (anche) di Madrid.

Tsitsi, pericolo scampato: piega Kypson con due tiebreak

Aveva un carico enorme di attese la sfida con Kypson, che arrivava dopo le eliminazioni al primo turno a Montecarlo (contro Francisco Cerundolo) e Monaco di Baviera (battuto da Maroszan). Kypson però era sembrato un perfetto agnello sacrificale: numero 90 del mondo, l’americano avrebbe dovuto garantire un comodo approdo nel Mutua Madrid Open, così da riuscire a far decollare di nuovo le ambizioni del greco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che dopo aver ceduto il primo set con l’unico break concesso in tutto il match (su 4 palle avute dal rivale: 4 ne avute anche Tsitsi, ma nessuna è riuscita a convertirla) nel secondo è rimasto aggrappato alla prima di servizio, dalla quale ha ricavato l’84% dei punti (contro il 77% dell’avversario), con 14 ace a referto e in generale una capacità di riuscire a risalire sempre nel momenti più duri. Ma nel tiebreak del secondo set l’ellenico ha visto le streghe: avanti 5-0, s’è fatto rimontare fino al 5 pari, quindi andando a due punti dalla sconfitta.

In qualche modo è riuscito però a cavarsela e a spedire il match al terzo (8-6 il finale del tiebreak), dove pur se con qualche passaggio a vuoto col rovescio e senza entusiasmare è riuscito a farsi bastare quel poco di mestiere col quale è andato a chiudere 7-4. “Sono molto felice di aver superato una partita così tirata”, ha commentato Tsitsipas a fine giornata. Un segnale comunque di cui tener conto per provare a spingersi verso l’impresa con Bublik, col quale non ha mai giocato in carriera.

Dimitrov ha smarrito la via: ora è fuori dalla top 150

A proposito di big in crisi: Grigor Dimitrov da quel maledetto ottavo di finale di Wimbledon del 2025 contro Sinner, quando dominava in lungo e in largo e fu costretto a lasciare il campo per l’infortunio agli addominali, non s’è veramente più ripreso.

E contro il paraguayano Vallejo è incappato nel nono ko. nelle 12 partite disputate da ottobre in qua. Una spirale senza fine per il bulgaro, scivolato oltre la top 150 del mondo, che da gennaio è 2-8 nei match disputati e che può sperare solo nell’effetto dei tornei sull’erba per provare a risollevare morale e classifica.