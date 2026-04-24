Madrid, Tyra Grant cede all’esperienza di Cirstea: ma l’azzurra è pronta a sorprendere agli Internazionali di Roma

Termina al secondo turno il WTA 1000 di Madrid di Tyra Grant, che tiene testa a Cirstea ma paga un po' d'inesperienza. Torneo comunque positivo per la giovane azzurra, che fa ben sperare in vista degli Internazionali d'Italia

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Si conclude al secondo turno il WTA 1000 di Madrid di Tyra Caterina Grant, che dopo aver battuto all’esordio Elsa Jacquemot conquistando il suo primo successo in un evento superiore a un 125 si è arresa a Sorana Cirstea al termine di un match comunque positivo ma in cui ha pagato la scarsa esperienza rispetto alla sua avversaria. Ora per la giovane azzurra è tempo di pensare agli Internazionali d’Italia.

Grant paga l’inesperienza e cede a Cirstea

Approdata al secondo turno del WTA 1000 di Madrid dopo la bella vittoria su Jacquemot, l’asticella della difficoltà si è alzata parecchio per Tyra Grant, contrapposta alla n°26 al mondo Sorana Cirstea, contro cui ha giocato anche ad armi pari per buona parte dell’incontro, salvo però pagare un po’ di inesperienza nei momenti clou del match.

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Il primo set è tutto a marca rumena, con Cirstea che dal 2-2 conquista quattro giochi consecutivi aggiudicandosi il primo parziale per 6-2. A inizio secondo set arriva però la reazione di Tyra, che interrompe l’emorragia di game e strappa per la prima volta la battuta a Sorana. L’azzurra poi mantiene il vantaggio arrivando a servire per il set. A questo punto accusa però un leggero passaggio a vuoto e finisce col cede la battuta alla prima occasione. Grant si procura due nuova chance di break nel gioco successivo, ma Cirstea si salva e si giunge dunque al tie-break, dove grazie alla sua esperienza la rumena recupera da sotto 3-5 e trionfa conquistando quattro punti consecutivi.

Torneo positivo per Grant

Nonostante la sconfitta al secondo turno il WTA 1000 di Madrid non può che considerarsi un torneo positivo per Tyra, che dopo aver ottenuto l’accesso in un torneo così importante per la prima superando le qualificazioni (con tanto di vittoria in rimonta dopo aver subito un 6-0), ha ottenuto anche il primo successo in un torneo di categoria superiore al “125” battendo nettamente Jacquemot con una prova incredibile.

Ora gli Internazionali d’Italia

Proprio visto il percorso fatto a Madrid le aspettative su Tyra in vista degli Internazionali di Roma saranno certamente più alte rispetto a 12 mesi fa, quando aveva fatto il proprio debutto da rappresentante del tricolore dopo la scelta di cambiare nazionalità da quella statunitense a quella italiana. Come l’anno scorso infatti a Grant è stata concessa una Wild Card dalla FITP, con l’azzurra che sarà certamente tra le più attese insieme a Jasmine Paolini nel tabellone femminile.