- Nome: Circuito de Madring
- Località: Madrid (Spagna). Circuito cittadino non permanente
- Coordinate geografiche: 40°27′49″N 3°37′04″W
- Lunghezza del circuito: 5,474 km
- Giri previsti: –
- Lunghezza gran premio 2026: –
- Curve totali: 22
- Curve a destra: 12
- Curve a sinistra: 10
- Senso di marcia: orario
- Anno di esordio: 2026
- Record della pista: il giro dovrebbe essere di circa 1’34”
- Competizioni per cui è usato: F1, Formula 2 e Formula 3
- Note: circuito ricavato nel quartiere espositivo di Ifema. Contiene circa 110mila spettatori. Ci sono quattro zone di sorpasso; due tratti in tunnel; una curva sopraelevata con inclinazione a 24° e il paddock coperto.
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Madring?
-
5,474 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Madring?
-
54
