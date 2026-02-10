Virgilio Sport
Madring, le caratteristiche del circuito cittadino di Madrid dove si corre il Gp di F1

Video scheda sulla pista di Madring: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e curiosità

  • Nome: Circuito de Madring
  • Località: Madrid (Spagna). Circuito cittadino non permanente
  • Coordinate geografiche: 40°27′49″N 3°37′04″W
  • Lunghezza del circuito: 5,474 km
  • Giri previsti: –
  • Lunghezza gran premio 2026: –
  • Curve totali: 22
  • Curve a destra: 12
  • Curve a sinistra: 10
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di esordio: 2026
  • Record della pista: il giro dovrebbe essere di circa 1’34”
  • Competizioni per cui è usato: F1, Formula 2 e Formula 3
  • Note: circuito ricavato nel quartiere espositivo di Ifema. Contiene circa 110mila spettatori. Ci sono quattro zone di sorpasso; due tratti in tunnel; una curva sopraelevata con inclinazione a 24° e il paddock coperto.

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Madring?

5,474 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Madring?

54

