Il portiere dell'Udinese e della Nigeria protagonista a Parigi e dei feed social a testimonianza del legame tra sport e moda e della sua personale ascesa

Come sia avvenuto che Maduka Okoye, portiere classe 1999 dell’Udinese e della nazionale nigeriana, abbia acquisito una tale centralità nella narrazione anche delle sfilate parigine dell’Haute Couture Week è un processo da decifrare, sulla base della innegabile trasformazione del calciatore in una autentica icona. Contemporaneo, versatile quanto imponente ha occupato e presiede i feed di Instagram, tiktok nonché delle altre piattaforme amate dalla Gen Z e dei Millenials come mai durante il campionato. Okoye protagonista al front row di Jean Paul Gautier, ad esempio. Fotografato e riconosciuto tanto quanto le altre superstar presenti agli eventi della settimana, spesso oscurando figure come Cardi B, alla quale viene attribuito di tutto stando a siti e media.

Chi è Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e della Nigeria

Okoye è il portiere dell’Udinese, dicevamo. Gioca in Serie A, ma è ambito ovunque per eventi che hanno a che vedere più con i brand e il fashion, addirittura l’universo luxury e non solo. Pensiamo alla gomma firmata da Okoye a Kimi Antonelli per la pole di Silverstone. Sembrava così originale, bizzarro. Eppure è accaduto con sorrisi e foto di rito a testimoniare quel che avremmo pensato in posizioni invertite.

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Getty Images

Okoye con Kimi Antonelli

Invece, l’estremo difensore è una figura di prima grandezza, di notevole capacità di attrazione per brand, manifestazioni, sfilate appunto e come testimonial. Non è un caso che la moda si rivolga agli sportivi. pensiamo ai brand che hanno ingaggiato come ambassador Jannik Sinner, a Aryna Sabalenka come anche Federica Brignone e Sofia Goggia oppure allo stesso Zlatan Ibrahimovic e gli altri calciatori di nuova generazione.

Se ci concentriamo, poi, solo sulle sfilate di Parigi sono importanti e interessanti i nomi di sportive e sportivi che sono stati ospiti della grandi nomi della moda a testimonianza di come il legame tra sport e fashion e luxury sia sempre più intrecciato: Imane Khelif, presente alla presentazione della collezione di Chanel, ne è un esempio.

Okoye al centro di feed e media

Il portiere dell’Udinese sta occupando, però, tutti gli spazi fin dalle sue prime apparizioni nel circuito dell’alta moda, sedendosi in prima fila alla sfilata Haute Couture di Jean Paul Gaultier, nella settimana parigina, firmata per l’occasione da Duran Lantink, proprio accanto a Cardi B.

Nato in Germania da padre nigeriano e madre tedesca, Okoye difende oggi la porta dei friulani e della nazionale della Nigeria. Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare sempre più spesso fuori dal campo, complice una crescente attenzione mediatica che ha avuto il suo riflesso inevitabile sui social.

La conquista di Parigi

Ha giocato due amichevoli a giugno, Okoye, 4 gol presi tra Polonia e Portogallo, ma followers in ascesa e un autentico delirio scatenato sia in F1 sia a Parigi non sono scaturiti dalle prestazioni in questione. Addirittura è finito su Page Six, che ha riservato più spazio e immagini all’estremo difensore dei friulani che alla superstar a testimonianza di come Okoye sia al centro dei media e che abbia un peso internazionale consolidato, dato per certo e che la vicinanza e il presunto scambio di cortesie con Cardi B non fa che alimentare.

Dalla sua, del portiere (e della sua vita privata e sentimentale) si è sempre saputo il minimo indispensabile come è corretto che sia: è stato legato alla modella Jelicia Westhoff, dalla quale ha avuto un figlio. Oggi si accompagna ed è abbinato a Cardi B, passata, però, nettamente in secondo piano.