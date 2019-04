Maffezzoli si prenderebbe Jerrels e James

Massimo Maffezzoli, il coach della Scandone Avellino, cerca l’impresa al Forum.

“Quella contro Milano sarà una partita non semplice, mi sarebbe difficile dire il contrario, ma in questo momento sono più concentrato su noi: per provare a vincere a Milano dovremo produrre una partita di grande spessore e confido nel fatto che riusciremo a farci trovare pronti a sfruttare le occasioni, se ci verranno concesse. L’Olimpia sicuramente non sta vivendo un momento brillantissimo, avranno sicuramente cambiato qualcosa in termini di preparazione ai match avendo finito l’avventura in Coppa, ma hanno un roster profondo e possono permettersi il lusso di lasciare a casa giocatori come Jerrells e James” ha raccontato il successore di Vucinic al timone degli irpini.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 18:30