Maggio torna sull'episodio con il Carpi

Cristian Maggio commenta soddisfatto la vittoria del Benevento a Perugia ai microfoni di Ottochannel: "Abbiamo dimostrato al meglio il nostro valore contro una squadra molto forte. Siamo stati bravissimi a chiudere gli spazi e a fare gol. E' stata una partita pazzesca, vedere cinque gol nel primo tempo non è usuale. Da parte nostra abbiamo avuto il merito di mantenere sempre altra la concentrazione, sapevamo ciò che dovevamo fare e questo è importante. Manca poco alla fine del campionato e tutti dobbiamo dare il massimo, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare".

Il difensore è tornato sull'episodio con il Carpi: "I fischi non sono stati un problema, fanno parte del nostro lavoro. Sentirmi dire da un tifoso "devi morire" non è affatto bello, quindi nel momento in cui ho segnato ho espresso il mio stato d'animo. Nella mia carriera ho cercato sempre di essere un professionista e su questo aspetto sono sereno. Sono venuto a Benevento perché qui voglio fare grandi cose e scenderò sempre in campo per onorare i colori giallorossi. I miei compagni mi hanno fatto capitano, ciò vuol dire che credono in me come io credo in loro".

SPORTAL.IT | 07-04-2019 09:53