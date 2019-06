Magia di Martinez, l'Argentina va

In attesa di capire quale sarà il suo futuro in un’Inter decisa a rivoluzionare l’attacco, Lautaro Martinez manda segnali ben precisi al club nerazzurro dal Brasile dove ‘El Toro’ sta trascinando l’Argentina in Coppa America.

Il secondo gol nella manifestazione, sesto in dieci presenze in Nazionale, ha infatti spianato la strada alla squadra di Scaloni nel quarto di finale giocato al Maracanà contro il Venezuela e vinto 2-0. Adesso l’Argentina se la vedrà in semifinale con il Brasile.

Martinez è andato a segno dopo dieci minuti con un gran colpo di tacco da pochi metri, per poi contribuire a tenere alta una squadra che ha comunque sofferto la spinta del Venezuela.

Deludente Messi, intermittente Aguero, Martinez è stato sostituito da Di Maria nel secondo tempo e in quel momento l’Argentina è calata, rischiando più volte di subire il raddoppio prima del tap in vincente nel finale di Lo Celso su tiro di Aguero respinto dal portiere della 'Vinotinto'.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 23:46