Magie in campo e gioielli in garage: tutti i bolidi di Ronaldo

Negli ultimi anni sui profili social di Cristiano Ronaldo le foto delle sue amatissime auto di lusso sono lievemente diminuite per far spazio agli scatti dedicati alla famiglia.

La passione di CR7 per le Bugatti

Tuttavia l’amore di CR7 per le hypercar non è affatto diminuito, come dimostrato anche dall’ultimo regalino che l’attaccante portoghese s’è concesso per la vittoria dello scudetto della Juventus: una Bugatti Centodieci, sportiva in grado di toccare i 380 km/h e di accelerare da zero a 100 km/h in appena 2,4 secondi. Costo del gioiellino, prodotto in appena 10 esemplari dalla mitica casa francese (!): 8 milioni di euro.

La Bugatti pare essere davvero il marchio preferito da Ronaldo quando si parla di supercar. Della collezione del portoghese, sparsa tra le sue abitazioni di Lisbona, Madrid e Torino, fanno anche parte una Bugatti Chiron da 2,8 milioni di euro e una Veyron 16.4 da 1,1 milioni di euro: quest’ultima fu acquistata da CR7 per festeggiare la vittoria del Portogallo agli Europei del 2016.

Gli altri gioielli dello showroom di Ronaldo

Ma il personale showroom di Ronaldo comprende anche gioielli su quattro ruote di altri prestigiose case automobilistiche internazionali: tra esse anche una McLaren Senna, valore 1 milione di euro. Nella collezione di CR7 non potevano mancare le italiane: tra le preferite dell’asso portoghese spicca una Ferrari F12 TDF (valore 420mila euro), acquistata nel 2017. E poi una coppia di Lamborghini Aventador, ognuna del valore di 330mila euro: una bianca e una nera, vezzo che di sicuro farà sorridere i tifosi della Juventus.

Per uscire con la famiglia, però, Ronaldo preferisce il lusso alla velocità. Ecco allora la Rolls Royce Cullinan tutta bianca con targa 007 (oltre 350mila euro il suo costo) e la freschissima Mercedes AMG G63 ricevuta da Georgina come regalo per il suo 35° compleanno.

SPORTEVAI | 20-08-2020 10:48