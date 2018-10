Maglia Inter senza pace, sarà a strisce diagonali nel 2019?

Non si sono ancora placate le (pacate) polemiche sulla terza maglia dell’Inter di quest’anno, con il design che ricorda le sfumature bianche e grigie del Duomo di Milano, sovrastate dalla Croce di San Giorgio, simbolo della città ma con quel color marmo che stona un po’ con la tradizione nerazzurra, che già c’è chi si spaventa per quelle della prossima stagione. Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato un’indiscrezione rivelando come la Nike sta lavorando per la realizzazione della prima maglia interista per il 2019-2020. Nell’articolo si specifica che la soluzione non è stata ancora avallata al 100% ma che è assai probabile che si vada verso una mezza rivoluzione: le caratteristiche strisce nerazzurre non sarebbero più verticali ma diagonali, un colpo di spugna a una tradizione storica che potrebbe far storcere il naso ai puristi.

Si sa, e non da oggi, che è il marketing a comandare, all’Inter come in tutti gli altri club del mondo ma i tifosi nerazzurri già in passato più volte hanno mostrato di mal digerire le novità portate dagli sponsor. Ai tempi di Thohir, ad esempio, nella maglia dell’Inter l’azzurro classico alternato al nero era diventato poco più di un accessorio. Arrabbiati e divisi i tifosi: viene prima il marketing o la tradizione? Anche il nuovo logo del club nerazzurro creò scompiglio: più pulito, meno cerchi, linee del monogramma semplificate. Maggiormente accattivante ma senza il simbolo dei primi dieci scudetti, racchiuso nella stella. Le fasce verticali di uguale dimensione lasciarono il posto a larghe bande nere intervallate da un righino azzurro che fece ribattezzare la nuova divisa come “il pigiamino”. Uno choc per i più affezionati, succederà la stessa cosa l’anno prossimo con le diagonali nerazzurre non in campo, come vorrebbe Spalletti, ma sulle maglie?

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 02-10-2018 13:36