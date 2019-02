Magnifica Brignone: dopo la Goggia nuovo trionfo Azzurro

Federica Brignone concede il bis. Dopo il trionfo di un anno fa, la sciatrice azzurra si è ripetuta in combinata a Crans Montana: la Brignone, che ha dominato la prova in discesa con il tempo di 1'30"94, ha poi difeso il suo vantaggio nello slalom chiudendo in 2'15"20, con 38 centesimi di vantaggio sulla canadese Roni Remme e 1"04 sulla campionessa del mondo Wendy Holdener.

E' il decimo successo in carriera in coppa del mondo per Federica, che in questa stagione si era già imposta a novembre nel Gigante di Killington. Con 632 punti Brignone risale al sesto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, guidata dalla Shiffrin.

La vittoria della Brignone arriva il giorno dopo il successo di Sofia Goggia in discesa. La sciatrice bergamasca ha vinto dominando con 36 centesimi di vantaggio su Joana Haelen e 45 su Lara Gut-Behrami.

Queste le parole di Sofia dopo la vittoria: "È un risultato molto meno scontato di quanto possa apparire. Non è stato facile perché ci sono state delle interruzioni, gli intervalli erano lunghi e diventava sempre più difficile. In più mi hanno fermata a 10” dalla partenza con i bastoni già puntati fuori dal cancelletto, però sono rimasta concentrata e mi sono detta che dovevo solo fare la mia gara".

"Sono partita senza forzare, poi sono andata ingranando su una pista che si addice molto alle mie caratteristiche, possiede alti contenuti tecnici, non era facile. Ho tanta voglia di gareggiare e sciare forte, mostrare le cose di cui sono capace. È vero che oggi ho vinto, però sto vivendo questi risultati con molta tranquillità, credo di provare maggiore gioia nell’immaginarli piuttosto che viverli, mi piace tanto lavorare per raggiungerli. Il successo è una naturale conseguenza".

"Poi comincerò a pensare alla discesa ed al superg della prossima settimana a Sochi, è un tracciato che non conosco, sarà un mix tra la pista degli uomini e quella delle donne".

