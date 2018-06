Magnini-Palmas già pronti alle nozze

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano.

Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso le colonne di ‘Chi’, aggiungendo anche qualche dettaglio sulle loro nozze. “Il matrimonio sarà sulla spiaggia in Sardegna“, la loro confessione.

Ritorno a casa quindi per Giorgia Palmas, che proprio dalla Sardegna partì alla volta del Continente nel 2001, quando esordì in tv dapprima in Rai e quindi su Canale 5, diventando velina di ‘Striscia la Notizia’. E che è tornata tra le braccia di uno sportivo, dopo le storie con l’ex centrocampista di Atalanta e Bologna Davide Bombardini e con il campione di bike trial Vittorio Brumotti.

Dal canto suo, Magnini ha ritrovato la stabilità sentimentale dopo il tormentato addio a Federica Pellegrini, con cui è stato legato tra alti e bassi per sei lunghi anni. “Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”, ha dichiarato il pesarese, facendo riferimento all’inchiesta della procura anti-doping che ha chiesto otto anni di squalifica ai suoi danni.

“Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia – ha spiegato invece Giorgia -. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi… Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia“.

I rapporti tra Magnini e la Pellegrini sembrano però rimasti buoni, come ha confessato la campionessa di Mirano nell’ottobre 2017 nel corso de ‘L’intervista di Maurizio Costanzo’. “L’amore con Filippo è durato sei anni, vissuti a strettissimo contatto, ma con lui la storia è naufragata qualche mese fa – spiegò la veneta -. È stata una mia decisione e non è stato facile. Tra noi si parlava di famiglia e matrimonio. Sono stata messa di fronte a una decisione che riguardava l’eternità e mi sono spaventata. Mi sono chiesta se Filippo fosse l’uomo della mia vita e ho avuto paura. Non sono innamorata adesso e un po’ mi manca, soprattutto la sera. Ho qualche corteggiatore ma sono molto diffidente. Può essere che in futuro mi innamori di qualcuno esterno allo sport, ma sicuramente non di un uomo che non sa nuotare“.

VIRGILIO SPORT | 19-06-2018 16:55