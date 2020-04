Magnini-Palmas: "Non possiamo lamentarci"

Filippo Magnini è intervenuto su Instagram nel tradizionale live del lunedì con Pierluigi Pardo.

"Dopo tre anni di dura battaglia abbiamo vinto al Tas la partita con la giustizia sportiva – ha raccontato il nuotatore pesarese -: mi sono tolto un macigno ingiusto, per me è stato come vincere un mondiale. Allenamento in quarantena? Ho comprato dei pesi online ma è dura. Io e Giorgia (Palmas, ndr) abbiamo fatto slittare il matrimonio, non possiamo lamentarci, ci mancherebbe però ci ha scocciato tantissimo, un peccato ma ci rifaremo".

SPORTAL.IT | 21-04-2020 12:24