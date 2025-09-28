Magnini show a Ballando con le stelle, Fognini bacchettato, Colombari flop

Magnini sorprende a Ballando con le Stelle 2025, mentre Fognini e Martina Colombari deludono. Critiche, emozioni e siparietti con la giuria

Riparte ‘Ballando con le stelle 2025’, tornano i campioni e icone dello sport italiano in gara come concorrenti del noto show di intrattenimento del sabato sera di RAI 1. Ma come sono andate le prestazioni di Filippo Magnini e Fabio Fognini? L’ex nuotatore campione del mondo ha già offuscato Federica Pellegrini, concorrente nella precedente edizione, con un’esibizione super che ha conquistato tutta la giuria e il pubblico da casa. Da rivedere, invece, il tennista Fognini e Martina Colombari, moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta. Tutte le emozioni, i commenti e lo show degli ex atleti italiani, nel programma di Milly Carlucci.

Filippo Magnini sorprende a Ballando con le Stelle

Il debutto di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle 2025 è stato una vera rivelazione. L’ex campione di nuoto, in coppia con Alessandra Tripoli, ha affrontato il charleston con entusiasmo, sorriso e una buona dose di precisione. Magnini ha subito conquistato la giuria con la Smith emozionata: “Wow! Coordinato, a tempo…”. Per Canino “accoppiata perfetta”. Anche Ivan Zazzaroni è stato netto: “E’ la cosa migliore che abbiamo visto fino adesso”.

Immancabile poi il siparietto finale con Selvaggia Lucarelli, che non ha perso l’occasione per ricordare vecchie polemiche: “Tu non hai usato parole carine nei miei confronti in passato”. Nonostante ciò, Magnini e Tripoli si candidano già come una delle coppie più sorprendenti della prima puntata.

Fabio Fognini, un’esibizione che non convince del tutto

Fabio Fognini ha fatto il suo ingresso in pista con Giada Lini, ma la performance non ha conquistato i giudici. Pur non essendo ai livelli di rigidità di alcuni concorrenti delle passate edizioni, l’ex tennista è apparso un po’ bloccato e troppo autocritico. “Le aspettative nei tuoi confronti erano altissime… ti ho trovato inespressivo” ha sottolineato Selvaggia Lucarelli, pur assegnandogli un 6 di incoraggiamento.

Mariotto, con una battuta delle sue, ha commentato: “C’è trippa per gatti, la gara per il momento è fra Fognini e Magnini”. Nonostante i 26 punti ottenuti, l’impressione generale è che Fognini debba ancora imparare a lasciarsi andare per esprimere tutto il suo potenziale.

Flavia Pennetta, la moglie lo sostiene in diretta

Sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Flavia Pennetta, emozionata e orgogliosa del marito Fognini. Alla fine dell’esibizione, l’ex tennista ha applaudito con gli occhi lucidi e ha inviato un bacio a Fabio, regalando al pubblico un momento tenero.

Nel confronto con Selvaggia Lucarelli, Fognini non è rimasto in silenzio: “Inespressivo? Per una volta che sono stato serio Selvaggia. La maestra lo ha fatto apposta, perché altrimenti rido sempre io…”. Ma la giornalista ha ribattuto: “Hai grande presenza scenica, sei molto bello, telegenico, ma sei stato un po’ deludente, voglio di più”.

Martina Colombari, eleganza glaciale

Precisione sì, ma poca emozione e “senza anima” a detta di Ivan Zazzaroni. Martina Colombari, in coppia con Luca Favilla, ha mostrato un controllo quasi eccessivo durante la sua prima esibizione. Volto impassibile e movimenti impeccabili, un po’ troppo rigidi e privi di emozione. Una performance che rischia di apparire troppo fredda, quasi meccanica.

La stessa Lucarelli ha provato a stemperare: “Il senso del controllo di Milly Carlucci accanto a quello di Martina Colombari, ho paura”. Poi il consiglio: “Rilassati, viviti tutto meglio, goditela perché veramente sei una donna fortunata”. Il talento c’è, ma sarà fondamentale che Colombari impari a sciogliersi per trasformare la sua eleganza in vera intensità scenica.