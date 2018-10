Mahrez, tributo a Srivaddhanaprabha

Decisivo nella vittoria del suo Manchester City sul campo del Tottenham (1-0 il finale), Mahrez ha voluto dedicare la rete a Srivaddhanaprabha, morto nell'ormai noto incidente a bordo del suo elicottero: "Era come un padre per me. Una persona davvero speciale", le sue parole riportate dal Daily Mail.

Mahrez ha vinto la Premier League con la maglia del Leicester: "E' stato molto difficile andare a dormire quando ho sentito dell'incidente. Noi dobbiamo trovare il modo di affrontare queste situazioni ma è molto difficile", ha concluso l'attuale giocatore dei Citizens.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 07:50