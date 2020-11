Maicon in Serie D? Contatto con il Sona

Maicon valuta il clamoroso ritorno in Italia, l’ex terzino della Roma e dell’Inter del Triplete, 39 anni, è attualmente in trattativa con il Sona, club della provincia di Verona che milita in Serie D.

Claudio Ferrarese, ds della società veneta, ha confermato che l’affare potrebbe andare in porto: “Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti passaggi ancora da fare, non diamola per conclusa. Gioca ancora con il Villa Nova in Brasile e sta bene fisicamente. Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno e un salto di visibilità per noi”, sono le sue parole a PadovaSport.tv.

OMNISPORT | 24-11-2020 13:14