Maietta chiama in causa Cagliari e Parma

Il difensore dell'Empoli, Domenico Maietta, è intervenuto in diretta a 'Radio Sportiva' per commentare il successo contro il Napoli e la corsa salvezza in Serie A.

"Sono stati anni bellissimi a Bologna, anni di grandi sacrifici, perché si veniva da campionati non bellissimi e poi c'è stata una rivoluzione societaria – ha detto -. Ora la sfida salvezza è proprio contro di loro: dispiace, ma ognuno guarda a casa propria. Intanto cerchiamo di salvarci noi, poi è normale che un mezzo tifo lo faccia anche per il Bologna. Sono coinvolte parecchie squadre, dispiace che la Spal abbia fatto un risultato importante, ma ora abbiamo coinvolto anche Parma e Cagliari".

"Non mi aspettavo che ci sarebbero state così tante squadre coinvolte, perché negli ultimi campionati è sempre stata una corsa a due. Sappiamo la nostra forza, possiamo giocarcela con tutti e ci crediamo" ha aggiunto.



SPORTAL.IT | 04-04-2019 17:29