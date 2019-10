Maifredi: "Alla Juve ho fatto benissimo"

Gigi Maifredi, con Tmw Radio, ha parlato delle sue esperienze sulle panchine di Juventus e Bologna.

"A Bologna ho avuto le più grandi soddisfazioni. Ho fatto benissimo alla Juve, perché se qualcuno va a rivedere le statistiche, era una società in transizione e mi stavo giocando comunque il campionato – ha raccontato il bresciano -. Poi ho peccato anche io. Le insidie per i bianconeri? Non ci sono, ma il calcio non è una scienza esatta. La squadra con Sinisa in panchina si trasforma. La Juve, se vuole vincere la Champions, non può avere problemi col Bologna. Ma il martedì successivo giocano, quindi magari qualche giocatore potrebbe non mettere convinto la gamba".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 14:14