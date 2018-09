Maifredi: "Non è il Ronaldo di Madrid"

L'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi in un'intervista a La Nazione non si è detto impressionato dall'impatto di Cristiano Ronaldo in serie A: "Il Cristiano Ronaldo versione bianconera non mi piace ancora. Se uno lo vede giocare oggi non riconoscerebbe in lui il campione che ha vinto cinque Palloni d’oro. Non sembra nemmeno il CR7 di Madrid, ma è normale: anche i grandissimi hanno bisogno di tempo per capire la serie A".

Sul valore della Juventus, soprattutto in ottica Champions: "Allegri, questo sì, ha tanti giocatori che possono risolvergli la partita, come si è visto anche a Frosinone. Ma per diventare imbattibile in Europa la Juve deve fare un altro step: migliorare la qualità del gioco".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 12:50