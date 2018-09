Le prime tre gare di campionato hanno mostrato tutta la qualità della Juventus ma fuori dal campo ci sono alcune questioni che fanno discutere, come la continua esclusione di Paulo Dybala.

Sull'argomento è intervenuto Gigi Maifredi, ex tecnico bianconero, che a RMC Sport non si è risparmiato: "Allegri sta uccidendo Dybala lasciandolo in panchina. Gli sta togliendo sicurezza e, di conseguenza, non renderà al meglio quando giocherà".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 15:10