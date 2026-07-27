Il portiere cancella ogni riferimento al Milan dalla bio, il centrocampista lo segue a ruota: cosa si nasconde dietro il blackout social dei due francesi

Un blackout social sincronizzato, nessuna spiegazione ufficiale e il tifo rossonero in allarme. Mike Maignan e Youssouf Fofana hanno azzerato nelle ultime ore i rispettivi profili Instagram, cancellando ogni post e ogni traccia del passato recente. Un gesto che, da solo, potrebbe passare per una banale pulizia digitale. Ma nel caso del capitano rossonero c’è un dettaglio che complica il quadro: dalla bio è sparita la dicitura “giocatore del Milan”. Sufficiente per trasformare un’operazione di ordinaria manutenzione social in un giallo di mezza estate.

Il caso Maignan, segnale di rottura?

Maignan, arrivato nell’estate 2021, decisivo nello scudetto 2021/22 e nella Supercoppa Italiana 2024, è stato blindato con un rinnovo fino al 2031 e insignito della fascia di capitano lo scorso 31 gennaio. Vedere sparire ogni riferimento al Milan dal profilo di chi rappresenta l’identità stessa dello spogliatoio non è un dettaglio che i 2,2 milioni di follower di “Magic Mike” potessero ignorare.

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Le letture possibili sono due. La prima, quella che inquieta di più l’ambiente, è che dietro il gesto ci sia un segnale di mercato o comunque di distanza dal progetto tecnico. La seconda, più prosaica, racconta di un’estate fisicamente e mentalmente pesante, arrivata dopo un Mondiale con la Francia, e quindi una scelta di allontanarsi per un po’ dai social senza secondi fini. A questo si aggiunge un contesto di spogliatoio che si è rinnovato bruscamente: gli addii di Allegri, di Tare e del preparatore dei portieri Filippi hanno tolto a Maignan alcuni dei suoi punti di riferimento più stretti. Il portiere è atteso a Milanello il 12 agosto, undici giorni prima dell’esordio in campionato contro il Torino.

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Fofana, il fantasma social

Se il caso Maignan si spiega, almeno in parte, con la sua centralità nel progetto, quello di Fofana segue una logica diversa. Il centrocampista francese, arrivato dal Monaco nell’agosto 2024 e sotto contratto fino al 2028, non è più considerato incedibile. Il Milan valuterebbe una sua cessione qualora arrivasse un’offerta da almeno 20 milioni di euro, proposta che al momento non risulta pervenuta.

Eppure sul campo Fofana sembrerebbe tutt’altro che ai margini: il 25 luglio ha giocato la ripresa del 2-2 di Glasgow contro il Celtic, esordio stagionale della gestione Amorim, subentrando a Ricci nell’intervallo, e ha indossato anche la fascia di capitano. È proprio questa distanza tra il piano sportivo, dove Fofana lavora regolarmente agli ordini del nuovo tecnico, e il piano social, dove il suo profilo con 346 mila follower è stato svuotato in perfetta sincronia con quello di Maignan, ad alimentare le domande.

Coincidenza o segnale?

Nessuna nota ufficiale è arrivata né dal club né dai due giocatori. Il silenzio alimenta la preoccupazione nell’ambiente rossonero, già teso per il clima di attesa attorno al mercato. Al momento non ci sono elementi che colleghino l’azzeramento dei profili a una cessione o a una frattura con la società: resta un’ipotesi tra le altre, non un fatto accertato. Non si esclude nemmeno la spiegazione più semplice, ovvero la necessità dei giocatori di prendersi una pausa dai social.