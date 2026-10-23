Dopo il ko subito dai rossoneri, le domande si moltiplicano sul portiere e il suo gesto, come anche sul frame diventato virale e le parole dell'allenatore a fine gara

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Attorno a Mike Maignan e i suoi secondi di ordinaria follia si è deciso il risultato di Bournemouth-Milan, un condensato di rara densità di episodi dubbi come evidenziato nella moviola e in quei minuti che hanno decretato la prestazione incolore, se non autolesionista, dei rossoneri. Ruben Amorim può protestare, essere meno conciliante con il portiere ai microfoni senza affondare, eppure i punti oscuri rimangono. Prima di tutto su come l’estremo difensore, al Milan da tempo e titolare della nazionale francese, possa essere scaduto in un simile comportamento, disdicevole da qualunque punto di osservazione. Ma anche, perché è stato assegnato un calcio di rigore?

Maignan mette le mani in faccia a Adams

Sullo 0-1 allo scoccare del 27′, la formazione inglese guadagna un calcio d’angolo, da cui si scatena l’azione che decide l’espulsione di Maignan e anche il penalty. Contrastato e disturbato da Adams, in area di rigore per cogliere quel pallone, il milanista mette le mani in faccia all’avversario che cade a terra richiamando l’attenzione dei compagni e dell’arbitro che interviene prontamente.

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Il direttore di gara Fotias, anche in tempo reale, si mostra deciso: estrae dal taschino il cartellino rosso nei confronti del portiere francese del Milan, nonostante Pavlovic si avvicini per tentare l’impossibile ovvero evitare che la squadra rimanga in 10 e senza portiere. Quel che accade poi va sottolineato: l’assegnazione del rigore ai padroni di casa che traducono senza problemi al momento opportuno.

L’intervento del VAR

Intanto la sala Var lavora intensamente e rivede tutta l’azione a partire dal calcio d’angolo confermando la decisione dell’arbitro greco, che solo in un momento successivo rivolge al difensore un giallo per aver intralciato i movimenti di Maignan.

Amorim manda in campo Torriani, scelta ardita ma che potrebbe avere una sua interpretazione, ma la fiducia non fa miracoli da sola e il ragazzo non riesce a evitare il 2-0 sul tiro di Tavernier.

Il frame del calcio d’angolo controverso

Torniamo alla domanda dell’inizio. Da regolamento, andava dato il rigore? Il frame suggerisce una ricostruzione che lascia il dubbio: Maignan avrebbe iniziato a mettere le mani su Adams prima che il Bournemouth battesse il calcio d’angolo da cui è scaturito il penalty. Un quesito che rimane aperto e su cui i tifosi si cono interrogati sui social.

Questione a parte, la resa di Maignan in campo. Amorim non è stato netto a fine gara, ha preferito proteggere invece che inveire pur nella consapevolezza che un giocatore della sua levatura e con una simile sperienza non sarebbe dovuto scivolare in simili, sgradevoli errori.

La reazione di Amorim

Maignan, perché, dice “è difficile parlare della prestazione. Non c’è stata più partita dopo 20 minuti. Oggi non è stata una partita. Abbiamo provato a difendere e abbiamo cercato di attaccare, ma la punizione ha ucciso la partita. È stata una partita difficile oggi. Non possiamo subire un rigore su angolo e andare in inferiorità numerica. Non si possono commettere questi errori, soprattutto da parte dei giocatori più esperti”.

Cosa si saranno detti, allenatore e portiere, forse arriverà come indiscrezione. “Non parlo ora con i giocatori. Ogni aspetto della partita la utilizzerò per migliorare. Tra due giorni giocheremo, dobbiamo pensare a cosa migliorare. Dobbiamo pensare anche a rimanere in 11 in campo”.

L’ultima, amara considerazione ai microfoni del tecnico rossonero. Dopo un rinnovo così tormentato e lo spauracchio di un addio, l’uscita di scena malinconica e teatrale che pare sia avvenuta non fa che aggiungere quesiti. Ci si aspetta più coerenza, più attaccamento. Almeno nelle partite che contano.