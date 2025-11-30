Maignan è tornato Magic, ma il Milan teme un nuovo caso Donnarumma: l’appello di Gabbia e il patto rinnovo con Tare

Le incredibili prestazioni offerte finora da Maignan in stagione hanno fatto scattare l'allarme in casa Milan per un nuovo caso Donnarumma, con Gabbi che si è mobilitato in prima persona per il rinnovo di Magic Mike

Tra i tanti meriti di Massimiliano Allegri al Milan c’è certamente anche quello di aver rivitalizzato Mike Maignan, che dopo una stagione in chiaro scuro è tornato Magic e si è issato a leader della squadra, stabile ai vertici della classifica anche grazie alle sue incredibili parate come quelle sui rigori di due specialisti del calibro di Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu e quella su Gila nell’ultimo match contro la Lazio. Se da un lato i rossoneri si godono la rinascita del francese, dall’altro le ottime prestazioni dell’estremo difensore hanno riacceso su di lui i fari del calciomercato, tanto che il club ora teme di perderlo a zero l’anno prossimo – esattamente come successe ai tempi con Gianluigi Donnarumma -, tanto che il compagno di squadra Matteo Gabbia si è lanciato in un appello sui social per convincerlo, mentre Igli Tare ha svelato un patto sul rinnovo fatto con Maignan a inizio stagione.

Maignan, il Milan teme un nuovo caso Donnarumma: anche Inter e Juve alla finestra

Dopo una stagione deludente, con la cura Allegri Maignan è tornato ai suoi livelli, risultando tra i giocatori più decisivi del Milan di cui è ormai il leader indiscusso. I rigori parati a due specialisti come Dybala e Calhanoglu e l’incredibile parata su Gila hanno infatti permesso ai rossoneri di issarsi nelle primissime posizioni della Serie A, tanto che anche lo scudetto sembra un obiettivo concreto al momento.

Tutte queste ottime prestazioni, oltre a fare la felicità del Milan hanno anche attirato sull’estremo difensore francese le attenzioni di vari club europei tra cui alcuni di Premier League e Inter e Juventus, ingolositi soprattutto dal suo contratto in scadenza tra un anno, un dettaglio che rievoca ricordi negativi per i rossoneri, che temono un nuovo caso Donnarumma, che esattamente prima dell’arrivo di Maignan si accasò al PSG a zero.

Il patto con Tare

Il Milan ovviamente vuole evitare a tutti i costi di perdere Maignan a zero e infatti già l’anno scorso si era iniziato a parlare del rinnovo, con le discussioni che però si erano presto arenate dopo non aver trovato l’intesa. Oltre che allenatore in estate i rossoneri hanno però cambiato anche direttore sportivo affidandosi a Igli Tare, che prima della sfida con la Lazio aveva affermato di aver parlato del rinnovo con il francese già a inizio stagione, rivelando anche di aver stretto un patto con lui:“Mike sta bene. Sta come noi pensavamo potesse stare… Sta facendo un ottimo campionato. All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. Stiamo parlando in serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose”.

L’appello social di Gabbia a Maignan

A dimostrazione dei timori dei rossoneri e del peso di Maignan all’interno del Milan arriva anche l’appello fatto dal suo compagno di squadra Gabbia, che su Instagram ha fatto una richiesta esplicita al proprio capitano commentando una risposta di Magic Mike al suo post pubblicato dopo il successo sui biancocelesti chiedendogli ad alta voce – o con l’equivalente a livello di scrittura – “PER FAVORE FIRMA”. Inevitabile che ora i rossoneri faranno un nuovo tentativo per rinnovare col francese, ma perché questo vada in porto sarà certamente necessario alzare la propria offerta ad almeno 5 milioni di euro a stagione.