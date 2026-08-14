Il post criptico del capitano del Milan alimenta il malumore dei tifosi: Maignan rientrerà solo a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Torino, il dubbio di Amorim

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Maignan si fa vivo sui social e scatena la dura reazione dei tifosi del Milan. Il capitano si unirà al resto della squadra soltanto domenica 16 agosto dopo aver usufruito, insieme al connazionale Rabiot, di due giorni extra di vacanza concessi dalla società. La tensione è alta in via Aldo Rossi, perché la situazione del portiere francese si aggiunge al caso Leao, alle uscite bloccate e a un mercato in entrata che non decolla. Ecco allora che il messaggio criptico del capitano su Instagram, accompagnato da alcuni scatti della sua vacanza tra squali e moto d’acqua, ha contribuito ad alzare ulteriormente la temperatura di questa rovente estate ai piedi della Madonnina.



Milan, il messaggio criptico di Maignan su Instagram

“Reset”. Si apre così il post di Maignan che, in realtà, cita parte del brano Rich Porter del rapper francese Ninho. Il testo, tradotto dal francese, suona più o meno così: “Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre”. Magic Mike non ha aggiunto altro, alimentando così il dibattito tra i tifosi rossoneri in un momento nel quale sarebbero forse servite risposte più chiare e meno messaggi dalla difficile interpretazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’assenza del capitano in un momento così delicato e a pochi giorni dall’inizio del campionato è sembrato uno schiaffo al club che lo ha consacrato ad alti livello. I tifosi l’hanno letta come una mancanza di rispetto dopo il ricco rinnovo di contratto che gli è stato riconosciuto. Maignan ha inoltre pubblicato diversi scatti della sua vacanza: ha nuotato tra gli squali, si è divertito sulle moto d’acqua e non ha rinunciato agli allenamenti in palestra per mantenersi in forma. Immagini spensierate che, però, non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente rossonero. Anzi.

La reazione dei tifosi del Milan al post del capitano

Come l’hanno presa i tifosi? Male, of course. Un tifoso lo condanna senza mezzi termini su Instagram: “Doveva già essere a Milanello, doveva essere al funerale di Baresi e invece è ancora in vacanza. Una delusione”. ‘Milano rossonera’ lo punge con ironia: “Fai pure con calma, boss. Non abbiamo mica la prima di campionato tra una settimana, non preoccuparti”. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘acmilan.untold’: “Buona vacanza, Mike! Poi, quando hai tempo, ci servirebbe l’undicesimo per una partita di calcetto contro il Torino”.

Stefano gli ricorda le responsabilità legate alla fascia: “Dovresti essere ad allenarti con la squadra. Sei il capitano, non so, magari te ne sei dimenticato”. Peppe, invece, tira in ballo l’età d’oro del Milan di Berlusconi e Galliani: “Se ci fossero ancora Silvio e Adriano, saresti tornato 20 giorni prima”. Ale, infine, va dritto al punto: “La fascia da capitano del Milan andrebbe rispettata un po’ di più!”.

Maignan, il dubbio di Amorim per l’esordio del Milan contro il Torino

Il Milan scenderà in campo domani, nel giorno di Ferragosto, per l’amichevole di lusso contro il Manchester United, in programma alla Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia. Ma il pensiero di Ruben Amorim è già rivolto all’esordio in Serie A della prossima settimana, in trasferta contro il Torino. Il dubbio riguarda proprio Maignan: il portiere (e capitano), di rientro dalle vacanze e con pochi allenamenti nelle gambe, potrà essere subito schierato tra i titolari? La risposta arriverà soltanto dopo il suo ritorno e la valutazione delle sue condizioni. Nel frattempo, il giovane Torriani si candida a prendere il suo posto.