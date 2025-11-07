Mainz-Fiorentina, moviola: rabbia Kean col Var, incredibile cosa ha fatto Dodo

La prova dell’arbitro Visser in Germania per la gara di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto belga ha ammonito 5 giocatori

Lawrence Visser, la scelta per Mainz-Fiorentina, è nato l’18 dicembre 1989 a Lommel, Belgio. Ha debuttato nella Pro League belga il 16 agosto 2014, in una partita tra KV Oostende e KV Mechelen. Nel 2017, Visser è stato incluso nella lista degli arbitri FIFA, consentendogli di dirigere incontri internazionali. La sua ascesa è proseguita nell’agosto 2020, quando è stato promosso alla seconda categoria più alta degli arbitri UEFA, diventando il primo belga a raggiungere questo livello da Sébastien Delferière. Ha debuttato nella fase a gironi della Champions League, arbitrando la partita tra Real Madrid e Sheriff Tiraspol allo Stadio Santiago Bernabéu. Nella stagione 2024/2025, Visser è stato designato in Europa League per il match tra Lazio e Real Sociedad. Vediamo come se l’è cavata ieri in Germania.

I precedenti di Visser con la Fiorentina

I viola non avevano precedenti né con il fischietto belga né con il club tedesco.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Wyns e Nijssen con De Cremer IV uomo, Boterberg al Var e De Vries all’Avar, l’arbitro ha ammonito Maloney, Cher Ndour, Nebel, Pablo Mari, Amiri.

Mainz-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Serata gelida a Mainz, in riva al Reno, dove il termometro segna 3°C e quasi tutti i giocatori della Fiorentina indossano la maglia a maniche lunghe. Solo Dodo non soffre il gelo. Primo giallo al 48′: Maloney trattiene Ndour. Al 50′ ammonito Cher Ndour per un pestone su su Kohr. Al 62′ Nebel trattiene Mandragora e viene ammonito. Al 63′ trattenuta prolungata di Pabo Mari su Weiper, giallo anche per lui. Al 67′ ammonito Amiri in ritardo su Mandragora. All’81’ Lancio lungo di Nicolussi per Kean, che scappa via sul filo del fuorigioco e mette dentro. Si alza però la bandierina dell’assistente. C’è un check del VAR, si controlla la posizione di partenza di Kean: confermato, la rete non vale. Al 95′ la doccia gelata per i viola: cross tagliato sul primo palo, male la difesa della viola, che si dimentica di Lee, che di testa beffa Martinelli per il 2-1 finale.