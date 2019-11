Maio Meregalli utilizza Maverick Viñales come esempio

Maio Meregalli si è soffermato sui test di Jerez evidenziando quanto di buono mostrato da Maverick Viñales. "E' stato più veloce con la nuova moto: il punto di partenza, la base di questa nuova due ruote, sta funzionando" ha detto.

"Abbiamo ancora del lavoro da fare per la prima gara ma negli ultimi due anni non siamo mai arrivati a questo livello. L'area in cui dovremmo provare a fare un altro passo avanti è la massima velocità e sono fiducioso che raggiungeremo questo obiettivo" ha aggiunto Meregalli.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 13:06