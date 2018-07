Makoun, ecco il nuovo talento della Juve

La Juventus non pensa solo al presente, con il grande acquisto di Cristiano Ronaldo, ma guarda anche al futuro e si è assicurata uno dei potenziali campioni dei prossimi anni. Stiamo parlando di Christian Makoun, centrocampista venezuelano classe 2000, per il quale la dirigenza bianconera ha battuto la forte concorrenza di Real Madrid e Arsenal. In particolare, i Blancos sembravano essersi già assicurati il giovane talento sudamericano, ma la società bianconera è riuscita a beffare il club spagnolo con un vero e proprio blitz in Venezuela, raggiungendo in brevissimo tempo l’accordo con il Zamora Fc.

Makoun è un centrocampista centrale di quantità, in grado di fare un gran lavoro in fase di non possesso e di recuperare molti palloni, ma dotato anche una buona visione di gioco. Il classe 2000 ha un fisico potente è compatto: è alto 1 metro e 81 centimetri e pesa 74 chilogrammi. In molti lo hanno accostato per le sue caratteristiche all’ex centrocampista del Chelsea Michael Essien, anche se le doti tecniche del venezuelano lo rendono utile anche nell’impostazione del gioco. La scorsa estate, il giovane mediano, a soli 17 anni, è stato uno dei protagonisti del Mondiale Under 20 svoltosi in Corea del Sud, dove ha raggiunto il secondo posto con la sua Nazionale, perdendo in finale contro l’Inghilterra. Nel 2018 aveva collezionato sinora ben 23 presenze con la maglia dello Zamora FC e in patria sostengono che sia addirittura pronto a essere convocato nella nazionale maggiore.

Makoun ha già sostenuto le visite mediche con la Juventus ed è pronto ad aggregarsi alla Primavera di Baldini, dove probabilmente resterà nella prossima stagione, prima di provare qualche esperienza in prestito nei prossimi anni. Se la crescita del giovane venezuelano dovesse proseguire senza intoppi, la società bianconera potrebbe essersi assicurata un grande centrocampista per il futuro.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 16:50