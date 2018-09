Maksimovic non dimentica Sarri

Favorito anche dal grave infortunio di Vlad Chiriches, il cui ginocchio destro è andato in frantumi durante la partita di Nations League tra Romania e Montenegro, Nikola Maksimovic ha giocato tutti i 90’ con la maglia del Napoli contro la Fiorentina, evento che non si verificava da un anno (23 settembre in casa della Spal). Ancelotti ha voluto far rifiatare Albiol puntando sull’ex torinista, unico centrale di riserva di ruolo rimasto in rosa insieme al giovane Luperto.

Il serbo ha risposto presente e, al termine della partita, non si è risparmiato una frecciata a Maurizio Sarri, che nei due anni e mezzo precedenti (da gennaio a giugno Maksimovic ha giocato in prestito alla Spartak Mosca) gli ha dato poco spazio: “Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall'inizio – ha detto Maksimovic a 'Sky Sport' – Siamo tutti contenti dell'allenatore, lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò cosi avrò una chance per essere titolare. Lo ringrazio per l'opportunita”. Chiaro l’accenno all’allergia al turnover che ha caratterizzato l’era Sarri…

SPORTAL.IT | 15-09-2018 22:50