Milan, colpo di scena per Higuain: addio in vista?

In casa rossonera è un momento decisamente complicato. Oltre all’infermeria affollata (moltissimi i giocatori out, alcuni costretti a stop di lunga durata come Bonaventura, out per tutta la stagione), c’è grande attesa per la sentenza Uefa che potrebbe modificare, radicalmente, il mercato in entrata del Milan. La possibilità di un blocco del mercato è reale ma c’è chi spera in una pena esclusivamente economica. Ibrahimovic starebbe aspettando proprio di capire lo spazio di manovra della squadra rossonera per accettare l’offerta della sua ex squadra e tornare così protagonista con il suo amato Diavolo.

Ora ci sarebbe un altro “caso” pronto ad esplodere. Il Milan, secondo il Corriere dello Sport, starebbe riflettendo sul riscatto di Higuain, fissato a 36 milioni di euro. Ci sarebbe la volontà di chiedere uno sconto alla Juventus per arrivare alla classica fumata bianca (improbabile che la Vecchia Signora possa accettare di modificare l’accordo sancito in estate). Voci di corridoio raccontano di un Pipita piuttosto nervoso. Il centravanti argentino potrebbe anche prendere in considerazione di chiudere, anzitempo, la sua avventura al Diavolo, facendo le valigie e rimettendosi in gioco altrove. Da ricordare che il Chelsea, del suo ex maestro Sarri, continua ad essere un’opzione più che reale. E la Premier League pare un torneo che intrighi molto lo stesso Higuain.

In realtà, i soldi per il riscatto del Pipita ci sarebbero. Il Siviglia, infatti, ha fatto sapere di essere pronto a riscattare André Silva per una cifra pari a 38 milioni di euro, ossia ciò che serve al Milan per chiudere la trattativa con la Juventus e avere Higuain al 100%. Da capire quali siano le reali intenzioni di tutte le parti in causa.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 08:20