Malaga-Fulham finisce in farsa: Arbeloa espulso, gli inglesi si rifiutano di andare ai rigori e Jauregi segna a porta vuota

Finale indecoroso nella 36ª edizione del Trofeo Costa del Sol, gli inglesi hanno lasciato il campo al 90' sul 2-2 lasciando solo gli avversari a calciare i tiri dal dischetto

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Una farsa. E’ finita nel peggiore dei modi la 36ª edizione del Trofeo Costa del Sol tra Malaga e Fulham con una decisione insolita e inaccettabile degli inglesi. Dopo un pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari, grazie a un rigore dubbio concesso allo scadere agli spagnoli, il tecnico dei londinesi Arbeloa è stato espulso per proteste dopo aver discusso con l’arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Pochi minuti dopo la squadra inglese si è rifiutata di disputare i calci di rigore che avrebbero deciso il torneo. Si è trattato di un deplorevole atto di mancanza di rispetto.

Il finale convulso

Il Málaga, dopo il pareggio per 2-2, si è laureato campione con un solo rigore segnato pro forma, a porta vuota, da Eneko Jauregi, che è stato sommerso dall’abbraccio dei compagni di squadra in area di rigore, che hanno festeggiato il gol assieme ai tifosi, esplosi in un boato. Una conclusione assolutamente vergognosa per una serata che fino a quel momento si era svolta tranquillamente. La giustificazione addotta dal club inglese è stata che la decisione finale sull’ambito trofeo non era prevista dal contratto e, inoltre, li lasciava con poco tempo per prendere il volo.

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L’espulsione di Arbeloa

Il Fulham era passato in vantaggio, Chupete ha pareggiato i conti sull’1-1 prima della mezz’ora. Dopo l’intervallo, Iwobi ha riportato in vantaggio la squadra inglese ma proprio al 90′ per un sospetto fallo di mano di Bassey in area l’arbitro ha concesse al Málaga un rigore che Eneko Jauregi ha realizzato per il 2-2 finale. Ma il peggio doveva ancora venire. Mentre le due squadre si preparavano per i calci di rigore, Arbeloa è apparso sulla scena.

L’allenatore del Fulham, visibilmente irritato, ha protestato con l’arbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias. Lo scambio di battute è degenerato e l’arbitro ha finito per mostrargli il cartellino rosso. L’allenatore ha lasciato il campo, chiaramente arrabbiato. Da quel momento in poi, una rissa tra membri di entrambe le squadre ha ulteriormente inasprito l’atmosfera. Poi è arrivata la decisione del Fulham: non partecipare ai calci di rigore e lasciare il campo. Quando Arbeloa ha lasciato lo stadio, chiaramente sconvolto dall’accaduto, dagli spalti si sono levati cori come “Dov’è Arbeloa? Dov’è Arbeloa?”.

La motivazione del Fuhlam

Il Fulham ha poi insistito sul fatto che non c’era stato ALCUN accordo per i calci di rigore. Un post su X recitava: “Grazie per il vostro eccellente supporto a Malaga questa sera! Possiamo confermare che prima della partita, entrambe le squadre hanno concordato di non procedere ai calci di rigore in caso di pareggio.” A quanto pare, il Fulham insisteva per recarsi direttamente all’aeroporto e temeva di perdere il volo di ritorno a Londra se avesse partecipato alla partita dei rigori.