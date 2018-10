Malago': "Arriva una nuova generazione"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è soddisfatto della vittoria dell'Italia in Polonia in Nations League: "Vedo una generazione di italiani giovani che sta arrivando, in questi anni è mancata lungimiranza".

"Oggi tutto il mondo del calcio sarà dal Presidente della Repubblica per i 120 anni della Federcalcio: è importante arrivarci con la vittoria di ieri che ci dà morale e per questo siamo orgogliosi. Figc e Lega di Serie A devono lavorare insieme: se non si guarda al bene generale non si va da nessuna parte".

A Radio 24 Malagò parla anche di Gravina, candidato unico per la presidenza Figc: "E' indispensabile che crei e instauri un rapporto con la Lega di Serie A che ora ha un presidente eletto all'unanimita'. E dalla sua parte la Lega deve dialogare: gli interessi sono completamente contrapposti, ma c'e' una legge dello Stato che stabilisce che il 10% di tutti i ricavi dei diritti televisivi vengono trasferiti sul sistema calcio. Sono circa 140-150 milioni di euro che vanno sulle varie componenti: bisogna lavorare insieme e guardare al bene generale. Finalmente si procede alle elezioni, c'e' un candidato unico e gli auguro buon lavoro".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 11:45